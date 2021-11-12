В Приморье неизвестные вырубили лес на 181 млн рублей

Незаконные рубки леса выявлены в Кавалеровском и Тернейском районах Приморского края в местах, где обитает краснокнижный амурский тигр. Ущерб оценили в 181 миллион рублей, сообщается на сайте центра "Амурский тигр".

В Кавалеровском районе успели незаконно заготовить 63 монгольских дуба, два корейских кедра, пихту и липу общим объемом почти 180 кубометров. Кроме того, при строительстве лесовозной дороги бульдозером уничтожены 17 деревьев, поврежден слой почвы на площади 16 400 квадратных метров.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере. Правоохранители ищут причастных к преступлению.

В Тернейском районе незаконно срублено более 620 кубометров монгольского дуба. У браконьеров изъяли технику. Эта мера, по словам директора центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева, весьма эффективна против нарушителей.

Кедрово-широколиственные леса уссурийской тайги являются домом для амурского тигра и копытных животных - его кормовой базы.