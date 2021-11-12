За сутки в России подтверждено 40 124 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 5183
- 2 Санкт-Петербург 3421
- 3 Московская область 2726
- 4 Самарская область 1798
- 5 Республика Крым 828
- 6 Нижегородская область 786
- 7 Воронежская область 776
- 8 Свердловская область 727
- 9 Красноярский край 720
- 10 Пермский край 698
- 11 Республика Башкортостан 677
- 12 Ростовская область 655
- 13 Саратовская область 650
- 14 Омская область 589
- 15 Смоленская область 577
- 16 Челябинская область 577
- 17 Иркутская область 567
- 18 Ульяновская область 526
- 19 Хабаровский край 519
- 20 Алтайский край 515
- 21 Брянская область 510
- 22 Ставропольский край 508
- 23 Волгоградская область 478
- 24 Архангельская область 451
- 25 Липецкая область 408
- 26 Новосибирская область 407
- 27 Вологодская область 406
- 28 Тверская область 399
- 29 Пензенская область 398
- 30 Оренбургская область 398
- 31 Калининградская область 390
- 32 Приморский край 389
- 33 Республика Коми 388
- 34 Ленинградская область 386
- 35 Удмуртская Республика 385
- 36 Забайкальский край 364
- 37 Севастополь 354
- 38 Курская область 351
- 39 Краснодарский край 350
- 40 Кемеровская область 347
- 41 Орловская область 346
- 42 Тюменская область 345
- 43 Белгородская область 343
- 44 Владимирская область 326
- 45 Республика Карелия 325
- 46 Новгородская область 310
- 47 Псковская область 295
- 48 Республика Саха (Якутия) 287
- 49 Ярославская область 285
- 50 Томская область 276
- 51 Мурманская область 273
- 52 Рязанская область 273
- 53 Тульская область 270
- 54 Кировская область 269
- 55 Астраханская область 261
- 56 Ханты-Мансийский автономный округ 255
- 57 Республика Татарстан 250
- 58 Ивановская область 235
- 59 Амурская область 225
- 60 Калужская область 217
- 61 Курганская область 216
- 62 Тамбовская область 213
- 63 Республика Бурятия 207
- 64 Республика Хакасия 206
- 65 Костромская область 204
- 66 Республика Чувашия 178
- 67 Республика Мордовия 167
- 68 Республика Дагестан 165
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 147
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 137
- 71 Республика Марий Эл 128
- 72 Чеченская Республика 114
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 105
- 74 Сахалинская область 95
- 75 Карачаево-Черкесская Республика 90
- 76 Республика Адыгея 82
- 77 Республика Ингушетия 80
- 78 Республика Тыва 70
- 79 Республика Алтай 62
- 80 Еврейская автономная область 48
- 81 Камчатский край 46
- 82 Республика Калмыкия 42
- 83 Магаданская область 37
- 84 Ненецкий автономный округ 18
- 85 Чукотский автономный округ 18
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 992 595 случаев (+0,45%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Калмыкия 0,13%
- 2. Камчатский край 0,21%
- 3. Республика Тыва 0,24%
За последние сутки подтверждено 1 235 смертей:
- Москва 96
- Санкт-Петербург 75
- Московская область 51
- Краснодарский край 47
- Ставропольский край 44
- Пермский край 40
- Нижегородская область 38
- Волгоградская область 37
- Республика Башкортостан 34
- Ростовская область 32
- Свердловская область 31
- Красноярский край 31
- Челябинская область 30
- Алтайский край 30
- Саратовская область 29
- Иркутская область 28
- Воронежская область 27
- Пензенская область 25
- Самарская область 23
- Рязанская область 21
- Вологодская область 21
- Республика Крым 20
- Удмуртская Республика 20
- Оренбургская область 20
- Тюменская область 19
- Тульская область 16
- Республика Чувашия 16
- Липецкая область 14
- Архангельская область 14
- Забайкальский край 14
- Брянская область 13
- Владимирская область 12
- Тамбовская область 12
- Севастополь 12
- Кабардино-Балкарская Республика 11
- Ханты-Мансийский автономный округ 11
- Республика Хакасия 11
- Новосибирская область 11
- Омская область 11
- Ивановская область 10
- Калининградская область 10
- Республика Татарстан 10
- Республика Саха (Якутия) 10
- Орловская область 8
- Мурманская область 8
- Республика Коми 7
- Калужская область 6
- Тверская область 6
- Ярославская область 6
- Новгородская область 6
- Ульяновская область 6
- Республика Бурятия 6
- Смоленская область 5
- Ленинградская область 5
- Псковская область 5
- Республика Адыгея 5
- Астраханская область 5
- Республика Мордовия 5
- Хабаровский край 5
- Белгородская область 4
- Костромская область 4
- Курская область 4
- Курганская область 4
- Ямало-Ненецкий автономный округ 4
- Кемеровская область 4
- Приморский край 4
- Сахалинская область 4
- Республика Дагестан 3
- Еврейская автономная область 3
- Республика Карелия 2
- Республика Ингушетия 2
- Республика Марий Эл 2
- Кировская область 2
- Республика Алтай 2
- Республика Тыва 2
- Камчатский край 2
- Ненецкий автономный округ 1
- Магаданская область 1
За весь период по России умерло 252 926 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 33 645 человек:
- Москва 6952
- Санкт-Петербург 3796
- Московская область 2339
- Самарская область 923
- Республика Крым 823
- Красноярский край 715
- Ульяновская область 678
- Республика Башкортостан 675
- Ростовская область 617
- Пермский край 607
- Удмуртская Республика 549
- Свердловская область 502
- Саратовская область 499
- Омская область 487
- Липецкая область 481
- Алтайский край 478
- Архангельская область 471
- Тверская область 464
- Брянская область 443
- Нижегородская область 442
- Челябинская область 405
- Калининградская область 402
- Приморский край 378
- Ленинградская область 377
- Астраханская область 372
- Забайкальский край 366
- Республика Бурятия 364
- Волгоградская область 357
- Республика Хакасия 331
- Вологодская область 310
- Республика Карелия 295
- Хабаровский край 288
- Ставропольский край 287
- Кемеровская область 287
- Мурманская область 286
- Оренбургская область 286
- Белгородская область 277
- Тульская область 260
- Курская область 216
- Новосибирская область 213
- Республика Татарстан 210
- Псковская область 201
- Севастополь 200
- Смоленская область 186
- Ханты-Мансийский автономный округ 180
- Иркутская область 178
- Калужская область 160
- Республика Чувашия 156
- Республика Дагестан 154
- Кировская область 142
- Ивановская область 136
- Тамбовская область 135
- Чеченская Республика 134
- Республика Коми 120
- Республика Мордовия 120
- Костромская область 112
- Орловская область 108
- Новгородская область 106
- Тюменская область 102
- Кабардино-Балкарская Республика 97
- Сахалинская область 97
- Республика Ингушетия 87
- Республика Саха (Якутия) 83
- Краснодарский край 82
- Воронежская область 81
- Рязанская область 80
- Пензенская область 79
- Ярославская область 76
- Карачаево-Черкесская Республика 71
- Республика Адыгея 69
- Ямало-Ненецкий автономный округ 67
- Еврейская автономная область 58
- Республика Северная Осетия - Алания 56
- Владимирская область 53
- Курганская область 53
- Амурская область 49
- Республика Тыва 48
- Республика Калмыкия 41
- Томская область 41
- Республика Марий Эл 36
- Магаданская область 29
- Чукотский автономный округ 26
- Камчатский край 21
- Республика Алтай 17
- Ненецкий автономный округ 10
За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 720 962.