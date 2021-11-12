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12.11.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 40 124 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 40 124 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 5183
  • 2 Санкт-Петербург 3421
  • 3 Московская область 2726
  • 4 Самарская область 1798
  • 5 Республика Крым 828
  • 6 Нижегородская область 786
  • 7 Воронежская область 776
  • 8 Свердловская область 727
  • 9 Красноярский край 720
  • 10 Пермский край 698
  • 11 Республика Башкортостан 677
  • 12 Ростовская область 655
  • 13 Саратовская область 650
  • 14 Омская область 589
  • 15 Смоленская область 577
  • 16 Челябинская область 577
  • 17 Иркутская область 567
  • 18 Ульяновская область 526
  • 19 Хабаровский край 519
  • 20 Алтайский край 515
  • 21 Брянская область 510
  • 22 Ставропольский край 508
  • 23 Волгоградская область 478
  • 24 Архангельская область 451
  • 25 Липецкая область 408
  • 26 Новосибирская область 407
  • 27 Вологодская область 406
  • 28 Тверская область 399
  • 29 Пензенская область 398
  • 30 Оренбургская область 398
  • 31 Калининградская область 390
  • 32 Приморский край 389
  • 33 Республика Коми 388
  • 34 Ленинградская область 386
  • 35 Удмуртская Республика 385
  • 36 Забайкальский край 364
  • 37 Севастополь 354
  • 38 Курская область 351
  • 39 Краснодарский край 350
  • 40 Кемеровская область 347
  • 41 Орловская область 346
  • 42 Тюменская область 345
  • 43 Белгородская область 343
  • 44 Владимирская область 326
  • 45 Республика Карелия 325
  • 46 Новгородская область 310
  • 47 Псковская область 295
  • 48 Республика Саха (Якутия) 287
  • 49 Ярославская область 285
  • 50 Томская область 276
  • 51 Мурманская область 273
  • 52 Рязанская область 273
  • 53 Тульская область 270
  • 54 Кировская область 269
  • 55 Астраханская область 261
  • 56 Ханты-Мансийский автономный округ 255
  • 57 Республика Татарстан 250
  • 58 Ивановская область 235
  • 59 Амурская область 225
  • 60 Калужская область 217
  • 61 Курганская область 216
  • 62 Тамбовская область 213
  • 63 Республика Бурятия 207
  • 64 Республика Хакасия 206
  • 65 Костромская область 204
  • 66 Республика Чувашия 178
  • 67 Республика Мордовия 167
  • 68 Республика Дагестан 165
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 147
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 137
  • 71 Республика Марий Эл 128
  • 72 Чеченская Республика 114
  • 73 Республика Северная Осетия-Алания 105
  • 74 Сахалинская область 95
  • 75 Карачаево-Черкесская Республика 90
  • 76 Республика Адыгея 82
  • 77 Республика Ингушетия 80
  • 78 Республика Тыва 70
  • 79 Республика Алтай 62
  • 80 Еврейская автономная область 48
  • 81 Камчатский край 46
  • 82 Республика Калмыкия 42
  • 83 Магаданская область 37
  • 84 Ненецкий автономный округ 18
  • 85 Чукотский автономный округ 18

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 992 595 случаев (+0,45%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Калмыкия 0,13%
  • 2. Камчатский край 0,21%
  • 3. Республика Тыва 0,24%
За последние сутки подтверждено 1 235 смертей:
  1. Москва 96
  2. Санкт-Петербург 75
  3. Московская область 51
  4. Краснодарский край 47
  5. Ставропольский край 44
  6. Пермский край 40
  7. Нижегородская область 38
  8. Волгоградская область 37
  9. Республика Башкортостан 34
  10. Ростовская область 32
  11. Свердловская область 31
  12. Красноярский край 31
  13. Челябинская область 30
  14. Алтайский край 30
  15. Саратовская область 29
  16. Иркутская область 28
  17. Воронежская область 27
  18. Пензенская область 25
  19. Самарская область 23
  20. Рязанская область 21
  21. Вологодская область 21
  22. Республика Крым 20
  23. Удмуртская Республика 20
  24. Оренбургская область 20
  25. Тюменская область 19
  26. Тульская область 16
  27. Республика Чувашия 16
  28. Липецкая область 14
  29. Архангельская область 14
  30. Забайкальский край 14
  31. Брянская область 13
  32. Владимирская область 12
  33. Тамбовская область 12
  34. Севастополь 12
  35. Кабардино-Балкарская Республика 11
  36. Ханты-Мансийский автономный округ 11
  37. Республика Хакасия 11
  38. Новосибирская область 11
  39. Омская область 11
  40. Ивановская область 10
  41. Калининградская область 10
  42. Республика Татарстан 10
  43. Республика Саха (Якутия) 10
  44. Орловская область 8
  45. Мурманская область 8
  46. Республика Коми 7
  47. Калужская область 6
  48. Тверская область 6
  49. Ярославская область 6
  50. Новгородская область 6
  51. Ульяновская область 6
  52. Республика Бурятия 6
  53. Смоленская область 5
  54. Ленинградская область 5
  55. Псковская область 5
  56. Республика Адыгея 5
  57. Астраханская область 5
  58. Республика Мордовия 5
  59. Хабаровский край 5
  60. Белгородская область 4
  61. Костромская область 4
  62. Курская область 4
  63. Курганская область 4
  64. Ямало-Ненецкий автономный округ 4
  65. Кемеровская область 4
  66. Приморский край 4
  67. Сахалинская область 4
  68. Республика Дагестан 3
  69. Еврейская автономная область 3
  70. Республика Карелия 2
  71. Республика Ингушетия 2
  72. Республика Марий Эл 2
  73. Кировская область 2
  74. Республика Алтай 2
  75. Республика Тыва 2
  76. Камчатский край 2
  77. Ненецкий автономный округ 1
  78. Магаданская область 1

За весь период по России умерло 252 926 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 33 645 человек:
  1. Москва 6952
  2. Санкт-Петербург 3796
  3. Московская область 2339
  4. Самарская область 923
  5. Республика Крым 823
  6. Красноярский край 715
  7. Ульяновская область 678
  8. Республика Башкортостан 675
  9. Ростовская область 617
  10. Пермский край 607
  11. Удмуртская Республика 549
  12. Свердловская область 502
  13. Саратовская область 499
  14. Омская область 487
  15. Липецкая область 481
  16. Алтайский край 478
  17. Архангельская область 471
  18. Тверская область 464
  19. Брянская область 443
  20. Нижегородская область 442
  21. Челябинская область 405
  22. Калининградская область 402
  23. Приморский край 378
  24. Ленинградская область 377
  25. Астраханская область 372
  26. Забайкальский край 366
  27. Республика Бурятия 364
  28. Волгоградская область 357
  29. Республика Хакасия 331
  30. Вологодская область 310
  31. Республика Карелия 295
  32. Хабаровский край 288
  33. Ставропольский край 287
  34. Кемеровская область 287
  35. Мурманская область 286
  36. Оренбургская область 286
  37. Белгородская область 277
  38. Тульская область 260
  39. Курская область 216
  40. Новосибирская область 213
  41. Республика Татарстан 210
  42. Псковская область 201
  43. Севастополь 200
  44. Смоленская область 186
  45. Ханты-Мансийский автономный округ 180
  46. Иркутская область 178
  47. Калужская область 160
  48. Республика Чувашия 156
  49. Республика Дагестан 154
  50. Кировская область 142
  51. Ивановская область 136
  52. Тамбовская область 135
  53. Чеченская Республика 134
  54. Республика Коми 120
  55. Республика Мордовия 120
  56. Костромская область 112
  57. Орловская область 108
  58. Новгородская область 106
  59. Тюменская область 102
  60. Кабардино-Балкарская Республика 97
  61. Сахалинская область 97
  62. Республика Ингушетия 87
  63. Республика Саха (Якутия) 83
  64. Краснодарский край 82
  65. Воронежская область 81
  66. Рязанская область 80
  67. Пензенская область 79
  68. Ярославская область 76
  69. Карачаево-Черкесская Республика 71
  70. Республика Адыгея 69
  71. Ямало-Ненецкий автономный округ 67
  72. Еврейская автономная область 58
  73. Республика Северная Осетия - Алания 56
  74. Владимирская область 53
  75. Курганская область 53
  76. Амурская область 49
  77. Республика Тыва 48
  78. Республика Калмыкия 41
  79. Томская область 41
  80. Республика Марий Эл 36
  81. Магаданская область 29
  82. Чукотский автономный округ 26
  83. Камчатский край 21
  84. Республика Алтай 17
  85. Ненецкий автономный округ 10

За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 720 962.

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