За сутки в России подтверждено 40 124 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,6% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 5183

2 Санкт-Петербург 3421

3 Московская область 2726

4 Самарская область 1798

5 Республика Крым 828

6 Нижегородская область 786

7 Воронежская область 776

8 Свердловская область 727

9 Красноярский край 720

10 Пермский край 698

11 Республика Башкортостан 677

12 Ростовская область 655

13 Саратовская область 650

14 Омская область 589

15 Смоленская область 577

16 Челябинская область 577

17 Иркутская область 567

18 Ульяновская область 526

19 Хабаровский край 519

20 Алтайский край 515

21 Брянская область 510

22 Ставропольский край 508

23 Волгоградская область 478

24 Архангельская область 451

25 Липецкая область 408

26 Новосибирская область 407

27 Вологодская область 406

28 Тверская область 399

29 Пензенская область 398

30 Оренбургская область 398

31 Калининградская область 390

32 Приморский край 389

33 Республика Коми 388

34 Ленинградская область 386

35 Удмуртская Республика 385

36 Забайкальский край 364

37 Севастополь 354

38 Курская область 351

39 Краснодарский край 350

40 Кемеровская область 347

41 Орловская область 346

42 Тюменская область 345

43 Белгородская область 343

44 Владимирская область 326

45 Республика Карелия 325

46 Новгородская область 310

47 Псковская область 295

48 Республика Саха (Якутия) 287

49 Ярославская область 285

50 Томская область 276

51 Мурманская область 273

52 Рязанская область 273

53 Тульская область 270

54 Кировская область 269

55 Астраханская область 261

56 Ханты-Мансийский автономный округ 255

57 Республика Татарстан 250

58 Ивановская область 235

59 Амурская область 225

60 Калужская область 217

61 Курганская область 216

62 Тамбовская область 213

63 Республика Бурятия 207

64 Республика Хакасия 206

65 Костромская область 204

66 Республика Чувашия 178

67 Республика Мордовия 167

68 Республика Дагестан 165

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 147

70 Кабардино-Балкарская Республика 137

71 Республика Марий Эл 128

72 Чеченская Республика 114

73 Республика Северная Осетия-Алания 105

74 Сахалинская область 95

75 Карачаево-Черкесская Республика 90

76 Республика Адыгея 82

77 Республика Ингушетия 80

78 Республика Тыва 70

79 Республика Алтай 62

80 Еврейская автономная область 48

81 Камчатский край 46

82 Республика Калмыкия 42

83 Магаданская область 37

84 Ненецкий автономный округ 18

85 Чукотский автономный округ 18 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 992 595 случаев (+0,45%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия 0,13%

2. Камчатский край 0,21%

3. Республика Тыва 0,24% За последние сутки подтверждено 1 235 смертей: Москва 96 Санкт-Петербург 75 Московская область 51 Краснодарский край 47 Ставропольский край 44 Пермский край 40 Нижегородская область 38 Волгоградская область 37 Республика Башкортостан 34 Ростовская область 32 Свердловская область 31 Красноярский край 31 Челябинская область 30 Алтайский край 30 Саратовская область 29 Иркутская область 28 Воронежская область 27 Пензенская область 25 Самарская область 23 Рязанская область 21 Вологодская область 21 Республика Крым 20 Удмуртская Республика 20 Оренбургская область 20 Тюменская область 19 Тульская область 16 Республика Чувашия 16 Липецкая область 14 Архангельская область 14 Забайкальский край 14 Брянская область 13 Владимирская область 12 Тамбовская область 12 Севастополь 12 Кабардино-Балкарская Республика 11 Ханты-Мансийский автономный округ 11 Республика Хакасия 11 Новосибирская область 11 Омская область 11 Ивановская область 10 Калининградская область 10 Республика Татарстан 10 Республика Саха (Якутия) 10 Орловская область 8 Мурманская область 8 Республика Коми 7 Калужская область 6 Тверская область 6 Ярославская область 6 Новгородская область 6 Ульяновская область 6 Республика Бурятия 6 Смоленская область 5 Ленинградская область 5 Псковская область 5 Республика Адыгея 5 Астраханская область 5 Республика Мордовия 5 Хабаровский край 5 Белгородская область 4 Костромская область 4 Курская область 4 Курганская область 4 Ямало-Ненецкий автономный округ 4 Кемеровская область 4 Приморский край 4 Сахалинская область 4 Республика Дагестан 3 Еврейская автономная область 3 Республика Карелия 2 Республика Ингушетия 2 Республика Марий Эл 2 Кировская область 2 Республика Алтай 2 Республика Тыва 2 Камчатский край 2 Ненецкий автономный округ 1 Магаданская область 1 За весь период по России умерло 252 926 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 33 645 человек: Москва 6952 Санкт-Петербург 3796 Московская область 2339 Самарская область 923 Республика Крым 823 Красноярский край 715 Ульяновская область 678 Республика Башкортостан 675 Ростовская область 617 Пермский край 607 Удмуртская Республика 549 Свердловская область 502 Саратовская область 499 Омская область 487 Липецкая область 481 Алтайский край 478 Архангельская область 471 Тверская область 464 Брянская область 443 Нижегородская область 442 Челябинская область 405 Калининградская область 402 Приморский край 378 Ленинградская область 377 Астраханская область 372 Забайкальский край 366 Республика Бурятия 364 Волгоградская область 357 Республика Хакасия 331 Вологодская область 310 Республика Карелия 295 Хабаровский край 288 Ставропольский край 287 Кемеровская область 287 Мурманская область 286 Оренбургская область 286 Белгородская область 277 Тульская область 260 Курская область 216 Новосибирская область 213 Республика Татарстан 210 Псковская область 201 Севастополь 200 Смоленская область 186 Ханты-Мансийский автономный округ 180 Иркутская область 178 Калужская область 160 Республика Чувашия 156 Республика Дагестан 154 Кировская область 142 Ивановская область 136 Тамбовская область 135 Чеченская Республика 134 Республика Коми 120 Республика Мордовия 120 Костромская область 112 Орловская область 108 Новгородская область 106 Тюменская область 102 Кабардино-Балкарская Республика 97 Сахалинская область 97 Республика Ингушетия 87 Республика Саха (Якутия) 83 Краснодарский край 82 Воронежская область 81 Рязанская область 80 Пензенская область 79 Ярославская область 76 Карачаево-Черкесская Республика 71 Республика Адыгея 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 67 Еврейская автономная область 58 Республика Северная Осетия - Алания 56 Владимирская область 53 Курганская область 53 Амурская область 49 Республика Тыва 48 Республика Калмыкия 41 Томская область 41 Республика Марий Эл 36 Магаданская область 29 Чукотский автономный округ 26 Камчатский край 21 Республика Алтай 17 Ненецкий автономный округ 10 За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 720 962. Ученые Минобороны РФ разработали БАД против коронавируса