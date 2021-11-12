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12.11.2021 04:00
Рубрика: Культура

Иммерсивные миры захватили театральные подмостки и выставочные залы

Текст: Наталья Лебедева
Интерактиву и виртуальной реальности уже давно стало тесно в интернете, и они активно завоевываются новые и вполне реальные пространства. Музеи и выставочные залы, театры и концертные площадки сдаются под натиском иммерсивных миров, которые обещают совершить революцию и привлечь нового зрителя. Слышите? Это прозвенел последний звонок с затянувшегося антракта. Скоро мы увидим следующий акт в старых пьесах на новый лад.
Фото: предоставлено проектом "Визионеро" Фото: предоставлено проектом "Визионеро"
Фото: предоставлено проектом "Визионеро"

Одно из самых ярких шоу последних лет - знаменитый Burning Man. Это очень масштабное и подчеркнуто необычное действо, ежегодно собирает в пустыне Блэк-Рок (США, штат Невада) самые безумные творческие проекты, художественные инсталляции, гигантские движущиеся скульптуры, социальные, игровые, театральные и другие изыски. И все для того, чтобы поразить воображение публики, которая становится одновременно и художником, и зрителем.

Фото: пресс-центр Digital opera performance
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И если совсем недавно это впечатляющее современное искусство было доступно лишь счастливчикам, сумевшим попасть в пустыню Блэк-Рок, то сегодня с развитием новых технологий все стало гораздо ближе. Дополненная реальность может возникнут в любом помещении. Конечно, при наличии специального оборудования и программного обеспечения.

Больше нет ограничений ни по сложности объектов, ни по их стоимости. В отличие от огненных шоу, эффект присутствия с полным погружением абсолютно безопасен. Участники могут играть с динозаврами, летать в космосе, наблюдать и выполнять любые трюки. При этом помимо объемной реалистичной картинки добавляется еще одно измерение, возможно самое важное - интерактивность.

Иммерсия, то есть обратная связь в виртуальном пространстве, подключает кинестетический канал восприятия. Можно не просто смотреть, а воздействовать на сюжет, становиться его участником. И уже не разберешь, где проходит та грань между зрителем и искусством.

На эксперимент с иммерсивными мирами одним из первых решился Пермский театр кукол. На помощь позвали команду резидента "Сколково", инновационную компанию "Визионеро".

Фото: предоставлено проектом "Визионеро"

"Мы хотели удивить зрителя. Поставить перед ним вопрос о том, по какую сторону оказаться - добра или зла. Подсветить морально-нравственные выборы и критерии, по которым человек и особенно подросток определяет свой путь в дальнейшем", - рассказывает художественный руководитель Пермского театра кукол Дмитрий Вихрецкий.

Начали с того, что сделали стены театра "прозрачными". Не в прямом смысле, конечно, а в виртуальном. С помощью специальных экранов зрители могут смотреть сквозь стены и видеть то, что скрыто. Это не похоже на обычную экскурсию или представление. Люди ходят по залам и коридорам, внимательно изучают стены, пол, потолок. Радуются находкам - меткам и виртуальным подсказкам - и становятся участниками сюжета про гадких лебедей, детей и мокрецов. Так аллегорический спектакль превратился в квест по зданию театра, который приводит в восторг и детей, и взрослых.

Фото: Мария Моисеева
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Еще один пример того, на что способны VR/AR миры на театральных подмостках - программа "Часовщик". Главный герой то оказывается вместе со зрителями в звездолете, то они вместе танцуют с папуасами, то спасаются от динозавров или ставят опасные эксперимент. Зрители мало того, что управляют событиями, так еще и разрушают границы виртуального мира - они могут "трогать" несуществующие предметы и перемещать их, воздействуя на сюжет.

Иммерсивный мир похож на добрую управляемую Матрицу. Она не настолько бесшовна, чтобы полностью вытеснить реальный мир, и поэтому в ней нельзя затеряться. Но все выглядит более чем убедительно. И уже не понимаешь, то ли ты еще на спектакле или уже внутри него. Все происходит по-настоящему, без каких-либо шлемов виртуальной реальности или очередей к определенной точке или камере.

Перенесемся из театра будущего в выставочные залы с интерактивными инсталляциями. На фестивале электронной музыки и визуальных искусств EFEST были показаны произведения, которые сложно классифицировать. Все они дают зрителям почувствовать себя демиургами. Каждый посетитель видит свое произведение и показывает его окружающим, становясь соавтором художника.

Фото: предоставлено проектом "Визионеро"

"Переход от просмотра к активному участию очень важный, ключевой момент. Компьютеры и гаджеты обвиняли в том, что они заставляют сидеть перед экраном, вести малоподвижный образ жизни и отказаться от живого общения. Иммерсивные залы пересекают онлайн и офлайн на качественно новом уровне. Не в очках и проводах у компьютера - а в реальном пространстве, где можно двигаться, использовать виртуальные предметы наряду с материальными. Вот это и есть настоящая смешанная реальность", - объясняет основатель проекта "Визионеро" Андрей Лысенко.

Фото: Пресс-служба Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина
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На том же фестивале EFEST гости могли просто разговаривать друг с другом, а стенд "на лету" переводил речь в музыкальные фразы и соединял их с хаотичным звучанием космоса. И казалось, что человек говорит с самой Вселенной. А можно было почувствовать себя настоящим художником - рисунок, созданный на специальном столе из песка, искусственный интеллект превращал в полотно, созданное в манере известного художника.

Значит ли это, что близкие и понятные нам традиционные формы искусства доживают последние дни и скоро будут заменены виртуальной графикой? Конечно же, нет. Точно так же, как фотография не вытеснила живопись, а видеоролики или подкасты никогда не станут полной заменой книг. Но виртуальная реальность неизбежно наступает, увлекая невероятными спецэффектами и впечатляющими возможностями. Зачем что-то домысливать или воображать, когда вот он - готовый образ, появляющийся на сцене или стене, и, более того, полностью подчиняющийся воле смотрящего? Но будет ли это искусством? Останется ли театр театром, а живопись живописью? Прогресс не остановить и перемены неизбежны. Теперь главное, чтобы современные технологии использовались с умом и во благо искусства.

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