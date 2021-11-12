Наказы избирателей легли в основу бюджета Самарской области на 2022 год

В пятницу, 12 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в третьем заседании губернской думы, во время которого депутаты рассмотрели итоги социально-экономического развития региона за девять месяцев текущего года, обсудили прогноз его развития и утвердили ключевые параметры бюджета на следующий год.

Главный финансовый документ сохраняет четкую социальную направленность и полностью гарантирует выполнение всех обязательств. Большая часть расходов будет направлена в сферы здравоохранения, образования, строительство социальной и различного рода инженерной инфраструктуры, оказание комплекса мер поддержки граждан. Всего на эти цели предусмотрено свыше 110 млрд рублей - это более 60 процентов от общего объема расходов, который в следующем году, по предварительным прогнозам, составят 188 млрд рублей.

- У нас будет крен в сторону медицины. Буквально два дня назад провел очередное совещание с министерством здравоохранения, и мы договорились о дополнительном выделении средств из регионального бюджета на увеличения количества проведения ПЦР-тестов, на вакцинацию от гриппа, на транспортные средства для медиков, на кислородную станцию. Это главный вызов, главная угроза для нашего общества, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Понимая, что такие колоссальные дополнительные расходы сейчас ложатся на бюджет по укреплению здравоохранения, спасения жизни и здоровья людей, важно сбалансировать и удержать остальные направления, которые позволят нам развиваться. А это, в первую очередь, создание условий для привлечения инвестиций, поддержки экономики. И сегодня мы сделали большой шаг для того, чтобы успешно, опережающими темпами развиваться в следующем 2022 году, имея ввиду своевременное принятие бюджета и возможность осуществления деятельности по заключению контрактов, создание заделов по исполнению наказов избирателей.

Планируется, что в следующем году доходы областного бюджета вырастут до 182 млрд рублей - основными источниками увеличения поступлений по-прежнему остаются налог на прибыль организаций и НДФЛ.

- Бюджет следующего года, который принят сегодня в первом чтении, предполагает уже на 20 млрд больше доходов, чем в текущем году, - если говорить по собственным, так называемым, налоговым и неналоговом доходам, цифра уже превышает 182 млрд рублей. Мы ведем огромную работу вместе с депутатами Государственной думы, чтобы дополнительные средства, которые будут направляться в Самарскую область, были отражены еще и в федеральном бюджете, - отметил Дмитрий Азаров. - Вот такая совместная работа и приводит в последние годы к заметным результатам, когда мы каждый год значительно увеличиваем доходы бюджета и, соответственно, больше средств направляем, в первую очередь, на меры социальной поддержки и развитие здравоохранения. Кроме того, мы выделяем дополнительные средства поддержки наиболее пострадавшим отраслям экономики и семьям, которые нуждаются в помощи. И эта работа будет продолжена.

Председатель Самарской Губернской думы Геннадий Котельников акцентировал внимание на том, что основные параметры бюджета региона на следующий год задают направления развития всех отраслей губернии, и в первую очередь, социальной сферы.

- Более 2/3 бюджета - а это огромная сумма - будет направлена на образование, здравоохранение, социальную поддержку людей. Для борьбы с пандемией нужно ещё много резервов, и они у нас есть. В то же время предусмотрены значительные средства на закупку оборудования, техники и в целом на модернизацию системы здравоохранения. Конечно, важно финансовое подкрепление сферы образования, развитие науки и высшей школы региона, строительство новых образовательных учреждений. Тем самым мы создадим залог для нового качества обучения, новых прорывных направлений в исследовательской деятельности. А от этого напрямую зависит развитие региона в целом.

Напомним, перед тем, как законопроект направить в губернскую думу, по инициативе Дмитрия Азарова прошло открытое публичное обсуждение проекта облбюджета на расширенном заседании Правительства области. Участие в нем приняли представители всех органов власти, депутатского корпуса, политических партий, бизнеса, научного и экспертного сообщества, профсоюзы, общественники, ветеранские, молодежные и социально ориентированные организации, руководители государственных и частных предприятий из ключевых отраслей.

Представителями общественности было предложено дополнительно увеличить расходы на капремонт школ и медучреждений, выплаты семьям на содержание приемных детей, предусмотреть допсредства на питание в пансионатах ветеранов и инвалидов и многое другое.

- Мы, вместе с вами заслушав предложения отраслевых сообществ, общественных организаций, уже на этом этапе подготовки бюджета внесли определенные коррективы. Уверен, что такая конструктивная работа будет продолжена. Это позволит нам в установленные сроки принять бюджет, опережающими темпами двигаться вперед, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Важно отметить, что даже на фоне пандемии продолжается успешная реализация стратегических программ развития региона. Ни в прошлом году, ни в текущем не было заморожено ни одного объекта в рамках реализации приоритетных национальных проектов, инициированных Президентом России. Наоборот, удалось нарастить темпы выполнения работ. Более того, благодаря системной работе областного Правительства во главе с губернатором в регионе открываются новые производства, создаются рабочие места, вливаются многомиллиардные инвестиции, строятся дороги, модернизируется инфраструктура, приводятся в порядок общественные пространства. Существенное внимание на протяжении последних лет уделяется социальной помощи жителям региона: количество мер поддержки увеличилось - всего их 124, выплаты ежегодно индексируются.

Комментарий

Дмитрия Азаров, губернатор Самарской области:

Была проведена огромная предварительная работа всеми комитетами губернской думы совместно с Правительством Самарской области. Подробно, детально проанализированы все статьи, все предложения. Работа в комитетах строится таким образом, что фактически вопросов необсужденных до заседания думы не остается. Я хотел бы поблагодарить за конструктивную, слаженную работу всех депутатов Губернской думы и Правительства области. Уверен, что такими совместными усилиями, с учетом мнений и интересов жителей Самарской области, по каждому округу мы сможем достигать результатов, опережающих темпов социально-экономического развития регион.