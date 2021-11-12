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12.11.2021 17:45
Рубрика: Власть

НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" провел соревнования исследователей

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Научно-образовательный центр мирового уровня "Инженерия будущего" на базе Лицея №1 "Спутник" провел соревнования молодых исследователей программы "Шаг в будущее" в Приволжском и Уральском федеральных округах.
Представители НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" приняли участие в Соревнованиях молодых исследователей программы "Шаг в будущее". Фото: НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" Представители НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" приняли участие в Соревнованиях молодых исследователей программы "Шаг в будущее". Фото: НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего"
Представители НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" приняли участие в Соревнованиях молодых исследователей программы "Шаг в будущее". Фото: НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего"

Мероприятия соревнований являются частью федерально-окружного этапа Всероссийского конкурса-выставки научно-технологических и социальных предпринимателей "Молодёжь. Наука. Бизнес". Конкурс проходит в рамках проекта-победителя конкурса Фонда президентских грантов "30 лет программе "Шаг в будущее": развитие научно-технологического и социального предпринимательства школьников-исследователей с использованием интерактивной цифровой среды".

Этот проект получил беспрецедентный уровень поддержки. В числе его партнёров федеральные и региональные органы государственной власти, Российская академия наук, Ассоциация технических университетов, Фонд "Сколково", Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО, Госкорпорации "Роскосмос" и "Росатом", 14 высокотехнологичных компаний, 20 ведущих вузов, 17 научных и ряд других организаций. Цель проекта - сформировать в масштабах страны систему предпринимательского развития школьников-исследователей, имеющих научно-технологические или социальные проекты не учебного типа.

Участников соревнований приветствовала генеральный директор управляющей компании НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" АНО "ИРР", советник губернатора Самарской области Ольга Михеева:

- Самарские школьники много лет принимают участие в программе "Шаг в будущее". Победители программы стали видными учеными, которые прославляют Самарскую губернию на просторах Российской Федерации и за ее пределами. Молодые ученые Приволжского и Уральского федеральных округов получат возможность продемонстрировать результаты своих исследований и разработок перед ведущими экспертами, промышленниками и учеными России, а после соревнований смогут продолжить свою исследовательскую работу в молодёжном крыле НОЦ.

Кстати

Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королёва, вуз-участник НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" был отобран в топ-30 вузов-организаторов Всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал". Он обеспечит реализацию конкурсных процедур по направлению "Автомобилестроение", а также проведет Всероссийский образовательный форум "Инженерное лидерство". Кроме того, состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса технологических кружков 2021 года. В число лучших технологических кружков России вошли две команды Самарского университета, вуза-участника научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия Будущего".

Подробнее можно прочитать в телеграмм-канале НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего".

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего"

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