Пермские ученые разработали вещество, уничтожающее туберкулез

Химики Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) разработали вещество, на основе которого в дальнейшем может быть создано лекарство от туберкулеза.

- Нам пришлось проанализировать тысячи различных соединений для того, чтобы найти вещество, которое обладает активными противотуберкулезными свойствами. Мы испытывали его на животных, зараженных туберкулезом, и получили положительные результаты, - пояснила заведующая лаборатории "Бактерицид" химического факультета ПГНИУ Светлана Баландина.

На сегодняшний день ученые получили патент "Противотуберкулезное средство на основе (Z)-3-(3,3-Диметил-2-оксобутилиден)-3,4-дигидро-2H-1,4-бензоксазин-2-она и способ его синтеза".

Изобретение относится к области органической химии и может быть использовано в фармакологии, медицине и ветеринарии.