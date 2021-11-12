Прикамье улучшило позиции в рейтинге реализации нацпроекта "Производительность труда"

Это стало возможным после того, как краевой РЦП прошел необходимую сертификацию Федерального центра компетенций, также были проведены сертификации двух руководителей проектов, и активно привлекались новые предприятия в национальный проект "Производительность труда".
- Особая значимость вопроса о повышении производительности труда в нашем регионе состоит в том, что реализация данного национального проекта имеет важное значение для усиления экономического положения пермской промышленности, - подчеркнул Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края. - А это, в свою очередь, положительно влияет на стабильность экономического развития Прикамья.
Глава региона также отметил, что при реализации национального проекта "Производительность труда" огромное значение придается повышению профессиональных качеств работников. А то, что предприятия улучшают производственную деятельность путем применения новых рациональных способов, напрямую влияет на уменьшение затрат, рост качества выпускаемой продукции и ее способностью конкурировать на рынке. А все это приводит к повышению жизненного уровня жителей, увеличению комфортности и их благополучия. Сейчас в национальном проекте "Производительность труда" задействовано около ста предприятий Пермского края.