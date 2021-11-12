Прикамье улучшило позиции в рейтинге реализации нацпроекта "Производительность труда"

При подведении итогов исполнения национального проекта "Производительность труда" за третий квартал этого года Пермский край занял двенадцатое место в рейтинге Региональных центров компетенций (РЦП). При этом регион поднялся на две строки выше.

Это стало возможным после того, как краевой РЦП прошел необходимую сертификацию Федерального центра компетенций, также были проведены сертификации двух руководителей проектов, и активно привлекались новые предприятия в национальный проект "Производительность труда".

- Особая значимость вопроса о повышении производительности труда в нашем регионе состоит в том, что реализация данного национального проекта имеет важное значение для усиления экономического положения пермской промышленности, - подчеркнул Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края. - А это, в свою очередь, положительно влияет на стабильность экономического развития Прикамья.

Глава региона также отметил, что при реализации национального проекта "Производительность труда" огромное значение придается повышению профессиональных качеств работников. А то, что предприятия улучшают производственную деятельность путем применения новых рациональных способов, напрямую влияет на уменьшение затрат, рост качества выпускаемой продукции и ее способностью конкурировать на рынке. А все это приводит к повышению жизненного уровня жителей, увеличению комфортности и их благополучия. Сейчас в национальном проекте "Производительность труда" задействовано около ста предприятий Пермского края.