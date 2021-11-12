Резидент "Жигулевской долины" установил более 300 терминалов для дезинфекции

Разработки инноваторов Самарской области высоко ценят не только в родном регионе, но и далеко за его пределами. Так, инновационные программно-аппаратные комплексы для дезинфекции и дистанционного сбора данных состояния здоровья пользователей, созданные ООО "РЭДРОЛЛЕР", установлены уже по всей стране. Более 300 интерактивных санитайзеров теперь работают как в Самарской области, так и других регионах.

Областное правительство и губернатор Дмитрий Азаров уделяют особое внимание поддержке технологичного предпринимательства. Благодаря этому инноваторы могут рассчитывать на всестороннюю поддержку регионального и федерального масштаба, в том числе через экосистему "Жигулевской долины".

- Инновационное развитие региона - одно из основных направлений нашей работы, наш приоритет. По индексу научно-технологического развития мы занимаем 6 место в России, а технопарк "Жигулевская долина" на протяжении последних лет в Национальном рейтинге технопарков страны входит в группу с наивысшем уровнем эффективности функционирования, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Безусловно, мы продолжим работать в этом направлении, создавая нашим инноваторам самые комфортные условия для роста и развития.

Компания "РЭДРОЛЛЕР" является резидентом "Жигулевской долины". Мощности предприятия сосредоточены на двух производственных площадках, расположенных в самом технопарке и в Самаре. На производстве занято 40 сотрудников, что позволяет реализовывать более 500 единиц оборудования в год.

- Благодаря мерам поддержки, которые нам оказывает технопарк "Жигулевская долина", наш проект стал более рентабельным и известным. Специалисты управляющей компании помогли разработать брендбук нашей компании, а также провести тендерное сопровождение сделок и мониторинг дополнительных точек продаж, благодаря которому мы уже установили более 300 единиц нашей продукции не только в Тольятти, но и в других регионах России. Сейчас мы активно развиваем свою сеть в муниципальных учреждениях города, и готовы к сотрудничеству с производственными компаниями, - прокомментировал руководитель производства Алексей Грушин.

Программно-аппаратный комплекс компании можно эксплуатировать в любом месте с большим скоплением людей - в поликлиниках, торговых центрах, школах. Бесконтактный дозатор распыляет дезинфицирующее средство в автоматическом режиме микрораспыления, что позволяет качественно обработать поверхности рук пользователей. Одновременно с этим пирометр моментально бесконтактно измеряет температуру пользователя на дистанции от 40 до 120 санстиметров. Если пользователь занесен в базу сотрудников предприятия, в которой установлен терминал, то аппаратный комплекс идентифицирует пользователя и в случае выявления повышенной температуры оповещает об этом ответственных лиц организации.

Корпуса бесконтактных терминалов изготовлены с применением прочного и технологичного алюминиевого профиля собственной разработки, а несущая конструкция терминала выполнена из конструкционной стали. Внешний вид дополняет закаленное стекло повышенной прозрачности ClearVision, которое по уровню прозрачности приближено к 100% светопропускания. Оно также выполняет антивандальную функцию, так как в семь раз крепче обычного стекла.

Устройство также оснащено GSM-модулем, который служит для СМС-оповещения оператора модуля при минимальном остатке раствора в емкости. Параллельно уведомление появляется и на самом аппарате. В оборудование встроены УФ-бактерицидные диоды для дополнительной стерилизации самой зоны распыления.

Все изделия изготовлены на собственном производстве с применением современного высокотехнологичного оборудования.

- Резиденты "Жигулевской долины" всегда стараются быть на шаг впереди и создавать проекты, нацеленные на улучшение качества жизни населения. Компания "Рэдроллер" является резидентом нашего технопарка сравнительно недавно - с 2020 года, и уже уверенно развивается в одном из самых актуальных сегментов - в сфере безопасности и профилактики здоровья. Компания занимается разработкой и созданием программно-аппаратных комплексов для дезинфекции и дистанционного сбора данных состояния здоровья пользователей. Сегодня в нашем городе установлено более 25 бесконтактных терминалов, созданными этой командой разработчиков, в том числе и в стенах нашего технопарка. Это очень удобно, так как любой сотрудник или гость "Жигулевской долины" может бесконтактными способом проверить свою температуру и обеззаразить поверхности рук, - отметил директор управляющей компании технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко.