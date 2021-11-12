В Чувашии внедрят QR-коды для переболевших COVID-19

В течение недели в Чувашии будет запущена региональная система по оформлению QR-кодов для граждан с высоким титром антител к COVID-19.

На специально созданном региональном ресурсе гражданин сможет ввести идентификатор, присвоенный на основании результатов анализа на антитела, и получить QR-код. Под это формируется реестр лиц с высокими титрами антител, врачебной комиссией аккредитованных лабораторий определяется срок действия этих антител.

Как заявил глава республики Олег Николаев, этот механизм позволит, с одной стороны, обеспечить безопасность граждан, с другой - соблюсти их права, поскольку сейчас многие переболевшие не могут посещать объекты торговли и общепита из-за введенных ограничений.

По данным экспертов Минздрава РФ, наличие 300 единиц антител по европейским стандартам предоставляет защиту от заболевания, наличие 500 антител - это гарантированная защита.

- Если результаты лабораторий покажут наличие 300 и более единиц антител - значит, мы генерируем QR-код, если меньше - значит, должен вакцинироваться, - сказал Николаев на сегодняшнем заседании оперштаба.

Осуществлять проверку анализов будут специализированные аккредитованные медицинские организации, что позволит исключить и отфильтровать фальшивые справки.

При этом на федеральном портале Госуслуг QR-код, имеющий силу действия только на территории Чувашской Республики, отображаться не будет.