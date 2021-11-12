В Кировской области из-за утечки фтороводорода эвакуировали школу

В Кировской области на предприятии "ГалоПолимер" произошла утечка фтористого водорода. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает РИА Новости.

ЧП произошло в Кирово-Чепецке. По данным источника, из школы, расположенной недалеко от предприятия, сейчас идет эвакуация учеников и преподавателей - это примерно 400 человек.

"Подразделения МЧС совместно с военно-спасательными формированиями предприятия реагируют. Установлены водяные завесы для осаждения облака. Утечка устранена, - сообщили в пресс-службе ведомства. - О погибших и пострадавших информация не поступала".

По предварительным данным, общий объем утечки химического вещества составил 1,5 тонны.