В Мордовии студентов будут пускать на занятия по QR-коду

Мордовский госуниверситет с понедельника выходит с дистанта. Допуск на занятия в главном вузе республики будет организован по QR-кодам.

Как сообщила пресс-служба МГУ им. Огарева, с 15 ноября учеба здесь будет проходить в смешанном формате: поточные лекции - дистанционно, остальные занятия - в очном режиме.

А с 22 ноября получить доступ в университетские корпуса можно будет только при наличии QR-кода, подтверждающего прививку от коронавирусной инфекции либо факт перенесенного за последние полгода заболевания. Тем же, кто имеет медотвод от вакцинации, следует предъявить справку.

Это правило не распространяется на несовершеннолетних обучающихся.

В вузе уточнили, что при своевременном предоставлении сведений о наличии QR-кода либо медицинского отвода по месту работы или учебы эта информация будет зафиксирована в системе управления и контроля доступом. В дальнейшем предъявление документа на входе не потребуется.