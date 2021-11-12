В Мордовии студентов будут пускать на занятия по QR-коду

Мордовский госуниверситет с понедельника выходит с дистанта. Допуск на занятия в главном вузе республики будет организован по QR-кодам.
Как сообщила пресс-служба МГУ им. Огарева, с 15 ноября учеба здесь будет проходить в смешанном формате: поточные лекции - дистанционно, остальные занятия - в очном режиме.
А с 22 ноября получить доступ в университетские корпуса можно будет только при наличии QR-кода, подтверждающего прививку от коронавирусной инфекции либо факт перенесенного за последние полгода заболевания. Тем же, кто имеет медотвод от вакцинации, следует предъявить справку.
Это правило не распространяется на несовершеннолетних обучающихся.
В вузе уточнили, что при своевременном предоставлении сведений о наличии QR-кода либо медицинского отвода по месту работы или учебы эта информация будет зафиксирована в системе управления и контроля доступом. В дальнейшем предъявление документа на входе не потребуется.