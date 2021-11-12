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12.11.2021 17:32
Рубрика: Общество

В Нижегородской области столкнулись пять грузовиков и легковушка

Текст: Татьяна Ермошкина (Нижний Новгород)

Пять большегрузов и легковой автомобиль столкнулись на 525-м километре трассы М-7 в Лысковском районе Нижегородской области. Один человек погиб, трое ранены. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

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По данным ведомства, сотрудники ГИБДД на месте происшествия приняли меры для организации бесперебойного дорожного движения.

"Организован объезд места аварии - со стороны Воротынца движение отведено влево - в сторону Спасского, со стороны Кстово - на 524-м километре трассы "М7" - вправо в сторону Спасского", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области.

Отметим, что уже несколько часов в Нижегородской области идет сильный снегопад. Сотрудники МЧС призывают водителей быть аккуратней на дорогах.

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