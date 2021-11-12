В Нижнем Новгороде скончалась бабушка Натальи Водяновой

В Нижнем Новгороде скончалась бабушка звезды подиумов Натальи Водяновой. Об этом модель сообщила на своей странице в Instagram.

Накануне Лариса Гавриловна Громова отмечала свое 92-летие в кругу семьи. Супермодель с детьми специально приехала в родной город из Франции, чтобы поздравить бабушку. Наталья называла ее трогательно "Бабунечка"

- Эта прекрасная женщина всегда держала нашу семью вместе. Она всегда будет нашей опорой. Бабушка выявляла лучшее в каждом, кого встречала, и сияла светом всюду, куда бы ни посмотрела. Она полна любви, терпения, мудрости, мужества, обаяния, уверенности и гордости. Моя мама сказала сегодня, что она даже мусор не вынесет, не накрасив губы, и я могу это подтвердить. В то же время она была такой естественной и непринужденной в своей красоте! - написала Водянова в день рождения бабушки.

А 11 ноября Лариса Гавриловна умерла.

- Ушла из жизни у себя дома, в родном городе Нижнем Новгороде, окруженная любящими детьми, внуками и правнуками. Конечно, сложно представить и осознать, как мне будет ее не хватать. Это огромная утрата для всех нас, но как сказали дети, сложно представить обстоятельства более благополучных для ее последних 24-х часов на этой земле, - поделилась Наталья Водянова.