В Оренбуржье убиты молодая мать и трехлетний ребенок

Уголовное дело по факту убийства молодой матери и трехлетнего ребенка возбуждено в Оренбуржье.

Как сообщил Следственный комитет по региону, трагедия произошла в селе Кваркено. Около 18 часов по местному времени в квартире жилого дома были обнаружены тела 20-летней хозяйки и ее трехлетнего малыша. На трупе матери имелись колото-резаные раны, а у ребенка - следы удушья.

Уголовное дело возбуждено по пунктам "а, в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего).

Следствием получены сведения о лице, причастном к преступлению. Его местонахождение устанавливается.