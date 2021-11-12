В Перми вынесли приговор по ЧП в отеле "Карамель"

Индустриальный суд Перми 11 ноября признал Сергея Агеева и Вячеслава Хилькова причастными к смерти пятерых человек в гостинице "Карамель". Еще один подсудимый - Разиф Исмакаев - признан невиновным.

Судья Виталий Симонов назначил и Агееву, и Хилькову по два года лишения свободы, которые они проведут в колонии-поселении. Кроме того, им после отбытия этого наказания в течение двух лет запрещено заниматься деятельностью в сфере ЖКХ и на опасных производственных объектах. Сергей Агеев, сотрудник коммунальной компании, признан виновным по статье 217 УК РФ (нарушение требований безопасности), бывший главный инженер управляющей компании Вячеслав Хильков - по статьям 118 (причинение тяжкого вреда здоровью) и по 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Во время расследования уголовного дела было установлено, что Агеев и Хильков нарушили правила безопасности, в результате этого ночью 20 января 2020 года произошла коммунальная авария - прорвало теплоцентраль. Поток разогретой до 150 градусов воды хлынул в гостиницу "Карамель", располагавшуюся в подвале жилого дома. Часть постояльцев успела выскочить на улицу, но пять человек, в том числе и четырехлетняя девочка, погибли.

По этому же делу проходил подсудимым и сотрудник МЧС Разиф Исмакаев. Ему инкриминировали статью 293 УК РФ (халатность). Однако суд признал его невиновным. Исмакаев полностью оправдан, и за ним признали право на реабилитацию. Во время процесса, который длился семь месяцев, никто из подсудимых своей вины не признал.