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12.11.2021 11:39

В ПФО отметили позитивный опыт Прикамья по наполнению инфосервисов

Текст: Константин Бахарев (Пермь)
Заместитель председателя Пермского края Алексей Черников, представители регионального министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности и муниципальных образований приняли участие в совещании, которое проводил помощник полпреда президента в ПФО Екатерина Карутина.
К 2024 году все границы населенных пунктов Пермского края будут внесены в ЕГРН. Фото: Администрация губернатора Пермского края К 2024 году все границы населенных пунктов Пермского края будут внесены в ЕГРН. Фото: Администрация губернатора Пермского края
К 2024 году все границы населенных пунктов Пермского края будут внесены в ЕГРН. Фото: Администрация губернатора Пермского края

Обсуждались вопрос совершенствования сервиса "Земля для стройки". В соответствии с соглашением между правительством Прикамья и федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии регионы должны вносить сведения в общедоступную кадастровую карту о земельных участках, выделяемых для строительства.

- Одним из важнейших условий развития экономики является строительство, - отмечал ранее Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края. - В связи с этим наша задача сделать для развития этого вида деятельности наиболее комфортные условия. Немаловажно в этом и то, что сервис "Земля для стройки" стал бы удобным для выстраивания планов строительства, при этом время от обращения до подписания договора аренды было оптимальным.

Соглашение в этой области Прикамье заключило с Росреестром одним из первых в России и в результате регион является одним из лидеров по количеству реализованных земельных участков с начала 2021 года.

На совещании глава регионального минимущества Лариса Ведерникова рассказала также как в Прикамье исполняется целевая модель, связанная с подготовкой и госрегистрацией прав на недвижимость. Она отметила, что сейчас в Пермском крае правила землепользования и застройки в муниципальных образованиях и региона, а также деятельность по подготовке изменений в генеральный план объединяются в одной закупке. При этом сокращается время на исполнение документов и экономятся средства в ходе проведения этих процедур.

Также Ведерникова сообщила, что до 1 января 2024 года в Пермском крае будет окончена работа по включению границ всех населенных пунктов региона в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Помощник полпреда президента в ПФО подчеркнула на совещании, что деятельность правительства Пермского края в сфере выделения субсидий для разработки проектов межевания и комплексный подход к совместной закупке нужно распространить на другие области и края РФ.

В регионах Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермский край. Новое время

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