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12.11.2021 10:24
Рубрика: Власть

В Самарской области цены на продукты сдерживают развитием сельхозярмарок

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
Глава региона Дмитрий Азаров провел в Правительстве совещание по вопросу ценового регулирования на рынке продовольственных товаров Самарской области.
Рост цен на овощи и фрукты, вскоре после сбора их урожая, особенно беспокоит власти. Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области Рост цен на овощи и фрукты, вскоре после сбора их урожая, особенно беспокоит власти. Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
Рост цен на овощи и фрукты, вскоре после сбора их урожая, особенно беспокоит власти. Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области

Напомним, что еще 8 ноября на оперативном совещании в Правительстве губернатор дал поручение провести мониторинг цен на хлебобулочные изделия, "борщевой набор", овощи и другие категории продуктов в крупнейших торговых сетях и оптовых компаниях, а также проанализировать ситуацию по запасам продовольствия.

Фото: Ирина Чечурина/РГ
Дмитрий Азаров поручил провести комплексный анализ цен на хлеб в регионе

- Меня волнуют те сложности и проблемы, с которыми сталкиваются жители нашего региона. Мы четко должны понять ситуацию, наметить совместную работу с территориальными органами федеральной власти, муниципалитетами, принять меры, которые позволят стабилизировать ситуацию, добиться изменений в нынешних ценовых параметрах, чтобы это стало заметным для жителей региона, - отметил Дмитрий Азаров, подчеркнув, что эту непростую задачу можно решать слаженной работой всех структур.

О динамике потребительских цен и причинах удорожания ряда продуктов рассказал зам. управляющего Отделением по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Максим Фролов. Он подчеркнул, что с учетом проводимой Банком России денежно-кредитной политики, годовая инфляция должна снизиться до 4,0 - 4,5% в 2022 году, и в дальнейшем находиться вблизи четырех процентов.

Предложения по регулированию цен на продовольственные товары в Самарской области, разработанные региональным кабмином, внесла и. о. председателя Правительства Самарской области Наталья Катина. Она подчеркнула, что необходимо делать упор на ярмарочную торговлю, так как этот формат позволяет жителям приобретать продукты напрямую от местных производителей по доступным ценам.

На сегодняшний день на территории губернии функционирует 116 ярмарок регулярного проведения - те, что действуют ежедневно и в выходные дни. Это 10401 торговое место, из которых фактически занято всего 60 процентов. Почему производители не выходят на эти места? Основная причина, которую они называют, - отсутствие продавцов, транспорта, на котором можно доставить товар на ярмарку.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
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- Разговор о том, что мы предоставили места, а они не идут, меня не устраивает. Нужно пригласить сельхозпроизводителей, обеспечить для них - не только крупных, но и малых, и средних, возможность для сбыта продукции, а жителям - возможность по доступным ценам ее приобрести. Мы многим хозяйствам оказываем меры поддержки, а у них продукция не продается. В чем тогда эффективность этих мер? - отметил губернатор и поручил Минсельхозу решить проблему в течение недели.

Наталья Катина также рассказала о положительном опыте регулирования цен на ярмарках благодаря крупным производителям, которые предлагали товар по более низкой стоимости по сравнению с продавцами, закупающими продукцию у посредников:

- Крупные сельхозпроизводители привозили на ярмарки фуры с картофелем и выставляли цену 19-20 рублей за килограмм. На этой же ярмарке другие продавцы, которые закупаются у посредников, продавали картофель по 35 рублей. Уже через два часа цена на картофель выравнивалась - по 20 рублей за килограмм. Считаем, что эту практику нужно поддерживать и в дальнейшем. Министерству сельского хозяйства совместно с сельхозпроизводителями необходимо отработать логистику "фермер - ярмарка", возможно рассмотреть субсидирование затрат на логистику.

Губернатор поддержал предложение, обратив внимание на то, что ранее он давал поручение по увеличению количества ярмарок.

- В прошлом году, когда мы столкнулись со сложностями, дефицитом некоторых продовольственных товаров, мы активно рекомендовали и оказывали содействие появлению новых ярмарок в муниципалитетах. В Самаре есть результат - прирост таких ярмарок, - обратил внимание глава региона.

Еще одна идея касалось поддержки малообеспеченных семей. Им предложено выделять определенную сумму на Карту жителя Самарской области для покупки базового набора продуктов питания, включающего, например, мясо кур, молоко и хлеб, на которые крупные продуктовые сети готовы предложить скидки. Предварительная договоренность об этом уже есть.

С предложениями о том, как расширить перечень ярмарок, чтобы цены на продовольственные товары стали доступнее, выступила глава Самары Елена Лапушкина. По ее словам, на территории города действуют не только муниципальные, но и порядка 900 коммерческих ярмарок. До конца года откроются еще 2 сельскохозяйственные ярмарки. По словам главы города, на муниципальных ярмарках готовы реализовывать продукцию сельхозпроизводителей, но есть и сложности, такие как отсутствие мест хранения.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
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- Елена Владимировна, мы даже остановили снос и перенос некоторых ярмарок в прошлом году, понимая, что сейчас это важно и востребовано - с одной стороны сельхозпроизводителями, которые могут с наименьшими издержками продать свой товар, с другой, жителями губернии, которые могут дешевле купить его, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Кроме того, он глава региона предложил публиковать мониторинг цен на товары от сельхозпроизводителей на ярмарках, а также цен в крупных торговых сетях в муниципальных СМИ и на информационных ресурсах местных администраций.

- Люди бы понимали, где можно дешевле приобрести товар. И на это ориентировались бы наши волонтеры, которые помогают приобретать товары тем, кто находится на самоизоляции. Это должна быть честная информация, без рекламы, - подчеркнул губернатор, поручив организовать работу в кратчайшие сроки. Предложение Главы региона поддержал руководитель Самарского УФАС Леонид Пак.

Очередное совещание по ценовому регулированию запланировано провести через две недели.

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