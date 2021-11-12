В саратовской колонии конфликт заключенных закончился убийством

В исправительной колонии в Саратовской области один осужденный зарезал ножом другого.

Как сообщили в областном управлении СК, ЧП произошло в пятницу в ИК-7 в Красноармейске. По данным следствия, 44-летний мужчина поссорился с другим осужденным и ударил его ножом в плечо. В результате 41-летний мужчина умер.

Как информируют следственные органы, убийство произошло из-за отсутствия контроля и надзора со стороны администрации исправительного учреждения за действиями осужденных. Возбуждено два уголовных дело: в отношении подозреваемого в убийстве и по факту халатности должностных лиц.