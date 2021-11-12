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12.11.2021 14:12
Рубрика: Происшествия

В Удмуртии завели дело об отравлении школьников

Текст: Оксана Ильина (Ижевск)

В Удмуртии возбуждено уголовное дело после массового отравления школьников. Число пострадавших детей выросло с 8 до 15. Все они - ученики средней общеобразовательной школы села Каракулино, уточнили в региональном СК.

Фото: Следственный комитет РФ
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Сейчас в учебном заведении работают следователи и криминалисты. Дело завели по статье 236 УК "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".

Ранее сообщалось, что первые пострадавшие с признаками пищевого отравления обратились за медпомощь накануне вечером. Сегодня всю школу, в которой учатся 650 человек, перевели на дистанционный режим работы.

Проверку начала прокуратура и региональный Роспотребнадзор. Уже отобраны пробы пищевых продуктов, питьевой воды, устанавливается круг контактных лиц.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия

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