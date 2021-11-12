В Уфе открылась региональная программа фестиваля "Золотая Маска"

На сцене Башкирского театра оперы и балета состоялось первое представление в рамках фестиваля "Золотая Маска" в Уфе.

Программа открылась вечером современной хореографии от Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, познакомившим зрителей с тремя фантастическими балетами, в разное время получившими высшую театральную награду России - премию "Золотая Маска" - Kaash Акрама Хана, "Маленькая смерть" Иржи Килиана и "Минус 16" Охада Нахарина.

Следующий спектакль "Золотой Маски" в Уфе состоится 17 и 18 ноября. Это "Сон в летнюю ночь" театра "Мастерская П.Н. Фоменко".

"Золотая Маска" приехала в Уфу впервые, но с нашим городом премию и фестиваль объединяют тесные творческие связи.

- Многие годы так или иначе Башкирский театр оперы и балета попадал в поле зрения "Золотой Маски" - это были и номинанты, и лауреаты, - отметил президент премии и фестиваля "Золотая Маска" Игорь Костолевский. - И в этом году постановка театра Vita Nuova представлена в конкурсной программе фестиваля сразу в шести номинациях.

Также на самую престижную театральную премию страны номинирован спектакль "Свой путь" - последняя работа художественного руководителя Государственного академического русского драматического театра РБ Михаила Рабиновича.

Справка "РГ"

В 2021 году региональные программы "Золотой Маски" состоялись в 13 городах. Впервые - в Салехарде, Березниках и Уфе.