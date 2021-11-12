Жители Ульяновской области активно обследуются в мобильных ФАПах

Новости

Мишустин: Климатическая повестка не должна быть рычагом политического давления 12:35
В Чувашии внедрят QR-коды для переболевших COVID-19 12:25
Москвичей предупредили о ледяном дожде и 9-балльных пробках 12:09
Яндекс адаптировал такси для незрячих пользователей 12:00
В одном из домов в центре Москвы поймали ужа 11:53
В Беларуси "Спутник V" поступит в гражданский оборот к июню 2022 года 11:46
СМИ: Группа мигрантов прорвалась из Беларуси в Польшу 11:44
Эксперт объяснил низкую загрузку европейских хранилищ "Газпрома" 11:42
Оперштаб: В Москве выявлено 5183 новых случая COVID-19 11:38
Фигуристка Усачева снялась с Гран-при в Японии из-за травмы на разминке 11:22
Почти 100% россиян уже приняли участие в переписи населения 11:20
В России выберут лучших менеджеров страны 11:17
"Белавиа" не будет принимать на рейсы граждан трех стран, вылетающих из Турции 11:03
На дорогах Москвы появились камеры "АвтоУраган" 11:02
В Дагестане хотят увековечить память Героя России Виктора Казанцева 11:02
СК проведет расследование нападения бойцовского пса на пешехода в Подмосковье 11:01
Более 150 катков с искусственным льдом откроют в Москве 10:50
Власти Москвы перевели общественный транспорт в зимний режим 10:47
Греф предложил ограничить детский контент с помощью ИИ 10:42
Умер актер из "Клана Сопрано" Вал Бизильо 10:40
Постпред Беларуси в ООН заявил о стягивании военной техники на границе 10:31
В Севастополе изъяли нелегальную партию сигарет на 15 миллионов рублей 10:30
В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за снега и гололеда 10:21
Умерла актриса из "Друзей" Камилла Савиола 10:18
Мишустин назначил Евгения Петрова руководителем Роснедр 10:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
КС РФ запретил сносить дачи в зоне газопроводов без компенсации
КС РФ запретил сносить дачи в зоне газопроводов без компенсации
12.11.2021 12:15
Рубрика: Власть

Жители Ульяновской области активно обследуются в мобильных ФАПах

Текст: Кирилл Шубин (Ульяновск)
Обследования в мобильных фельдшерско-акушерских пунктах с начала 2021 года прошли более двадцати тысяч жителей Ульяновской области. В конце 2020 года в регионе в рамках нацпроекта "Здравоохранение" был закуплен 21 передвижной ФАП.
ГТРК "Волга" ГТРК "Волга"
ГТРК "Волга"

Работа мобильных установок значительно повысила доступность медицинской помощи для жителей малонаселенных пунктов.

Фото: Алексей Юхтанов
В Ульяновской области заработные платы выросли на 10,8%

- Жители отдаленных и небольших сел сейчас имеют возможность пройти в мобильных фельдшерско-акушерских пунктах скрининг, выявить факторы риска развития заболеваний, получить консультацию медицинских специалистов, а также привиться от гриппа, COVID-19 и пройти углубленную диспансеризацию. С начала года было организовано 1662 таких выезда, - рассказал и.о. министра здравоохранения региона Александр Гашков.

Профилактическая работа - важное направление нацпроекта "Здравоохранение". Для этих целей в конце 2020 года в регион также приобретен мобильный Центр здоровья. Диагностический комплекс оснащен системами жизнеобеспечения, поддерживающими комфортные условия для пациентов и персонала в любой сезон, оборудованием для проведения скрининг-тестирования организма.

За десять месяцев 2021 года организовано 63 выезда мобильного Центра здоровья в отдалённые сёла Ульяновской области. Анализ выездной работы показал, что 67% обследованных имеют избыточную массу тела, 56% - повышенное артериальное давление, а 33% - повышенный уровень холестерина крови.

По словам главного врача регионального Центра общественного здоровья Валентины Карауловой, в условиях пандемии вопрос укрепления здоровья граждан является одним из важнейших. Даже лёгкое течение коронавирусной инфекции вызывает обострение имеющихся у пациентов хронических заболеваний, возрастает опасность со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной систем и других осложнений. Поэтому всем переболевшим COVID-19 необходимо проходить углублённую диспансеризацию.

В регионах Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновская область - только вперед

Главное сегодня

СМИ: Группа мигрантов прорвалась из Беларуси в Польшу
Военные создали образцы БАДов для профилактики коронавируса
СМИ: В Сеть слиты данные 500 тысяч купивших поддельные сертификаты россиян
АвтоВАЗ продолжит выпуск двигателей, шасси и коробок передач
За сутки в России подтверждено 40 124 случая COVID-19 в 85 регионах
Правительство РФ обозначило пределы роста квартплаты в 2022 году
Проект нового КоАП расширяет применение скидок при штрафах