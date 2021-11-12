Жители Ульяновской области активно обследуются в мобильных ФАПах

Обследования в мобильных фельдшерско-акушерских пунктах с начала 2021 года прошли более двадцати тысяч жителей Ульяновской области. В конце 2020 года в регионе в рамках нацпроекта "Здравоохранение" был закуплен 21 передвижной ФАП.

Работа мобильных установок значительно повысила доступность медицинской помощи для жителей малонаселенных пунктов.

- Жители отдаленных и небольших сел сейчас имеют возможность пройти в мобильных фельдшерско-акушерских пунктах скрининг, выявить факторы риска развития заболеваний, получить консультацию медицинских специалистов, а также привиться от гриппа, COVID-19 и пройти углубленную диспансеризацию. С начала года было организовано 1662 таких выезда, - рассказал и.о. министра здравоохранения региона Александр Гашков.

Профилактическая работа - важное направление нацпроекта "Здравоохранение". Для этих целей в конце 2020 года в регион также приобретен мобильный Центр здоровья. Диагностический комплекс оснащен системами жизнеобеспечения, поддерживающими комфортные условия для пациентов и персонала в любой сезон, оборудованием для проведения скрининг-тестирования организма.

За десять месяцев 2021 года организовано 63 выезда мобильного Центра здоровья в отдалённые сёла Ульяновской области. Анализ выездной работы показал, что 67% обследованных имеют избыточную массу тела, 56% - повышенное артериальное давление, а 33% - повышенный уровень холестерина крови.

По словам главного врача регионального Центра общественного здоровья Валентины Карауловой, в условиях пандемии вопрос укрепления здоровья граждан является одним из важнейших. Даже лёгкое течение коронавирусной инфекции вызывает обострение имеющихся у пациентов хронических заболеваний, возрастает опасность со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной систем и других осложнений. Поэтому всем переболевшим COVID-19 необходимо проходить углублённую диспансеризацию.