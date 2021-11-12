Алтайские следователи ищут виновных в аварийной работе ТЭЦ

Жители города Яровое в Алтайском крае вторую неделю мерзнут в своих квартирах из-за постоянных сбоев в работе ТЭЦ. Следователи уже ищут виновных в плохой подготовке города к зиме, но проблему холодных батарей это не решит. Ветхая станция давно не может обеспечить нормальную подачу тепла в дома, детсады и больницы. Модернизировать ее планируют только в 2025 году, если в Яровое к этому времени протянут газ.

Почти все нерабочие дни горожане провели в холодных квартирах. 1 ноября вышел из строя единственный на тот момент работающий котел. Муниципальное предприятие, обслуживающее ТЭЦ, запустило резервный, но его мощности оказалось недостаточно, чтобы поддерживать нормальную температуру. Запустить еще один котел не удавалось несколько дней.

Для яровчан такие сбои с теплом не в диковинку - они уже много лет зимуют в холодных квартирах

После жалоб горожан в ситуацию вмешались краевые власти. 6 ноября в Яровое направили 40 тепловых пушек для обогрева детсадов, больниц и квартир многодетных семей. Еще 40 пушек закупила горадминистрация. Вечером 7 ноября второй котел заработал, но не успели батареи в квартирах потеплеть, как он снова вышел из строя. 9 ноября его опять запустили - надолго ли? "Нас спасает пока только то, что морозов нет, сидим все время с обогревателями, - рассказал "РГ" пенсионер Михаил Пономарев. - Не знаю, как мы переживем эту зиму с таким отоплением". В правительстве региона основной причиной ЧП называют некачественную подготовку города к отопительному сезону. ТЭЦ работала на одном котле из четырех, что явно недостаточно для нормального теплоснабжения.