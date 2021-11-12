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12.11.2021 02:09
Рубрика: Происшествия

Бастрыкин принял граждан, которые недовольны работой его подчиненных

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 257(8608)
Глава СКР нашел время в своем напряженном графике и лично выслушал тех, кто недоволен работой его подчиненных. Из-за сложной эпидемической ситуации прием проводился в режиме видеоконференции.

В таких мероприятиях обязательно участвует не только руководство СК, но и руководители, сотрудники территориальных подразделений, расследующие дела, из-за которых люди решили жаловаться лично Бастрыкину.

Фото: sledcom.ru
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Первой на приеме была жительница Томска. Она недовольна волокитой при расследовании дела об исчезновении ее дочери в 2015 году в Томске. Девушка ушла на работу и пропала. Было возбуждено дело по статье - убийство. Мать говорит, что до сих пор неизвестна судьба пропавшей дочери. Бастрыкин выслушал доклад руководителя СК по Томской области о ходе расследования и раскритиковал подчиненных за отсутствие результата. Глава ведомства поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате и потребовал через месяц доложить ему о выполнении поручений.

Следующими были граждане из Нижегородской области. Все они - жители дома, частично разрушенного взрывом в июле 2020 года из-за утечки бытового газа. К счастью, никто не погиб. Возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Но вот что возмутило людей - осмотр места происшествия был проведен лишь спустя год после случившегося, и, по словам несчастных жильцов, до сих пор к уголовной ответственности никто не привлечен. Жители пострадавшего дома рассказали и о других проблемах. Им не помогли ни в переезде, ни в предоставлении складских помещений для хранения вещей. Не полностью выплачены материальные компенсации. Люди рассказали, что даже после признания дома аварийным, чиновники администрации города не проводили контраварийные мероприятия.

Руководство следствия по Нижегородской области доложило о расследовании дела. Бастрыкин поручил им дать юридическую оценку действиям сотрудников компании, ответственной за газовое обслуживание этого дома. А еще велел подготовить письмо на имя губернатора Нижегородской области, в котором будет изложено все, что рассказали люди. Глава СК поручил обратить особое внимание на положение пострадавших жильцов дома - ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых и инвалидов.

После приема граждан Александр Бастрыкин поручил оперативно подготовить докладные о принятых мерах по всем ситуациям, о которых рассказали граждане. А еще сказал, что готов повторно встретиться с заявителями, чтобы доложить им предварительные результаты расследований.

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