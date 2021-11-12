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12.11.2021 19:00
Рубрика: Общество

Депутаты предложили запретить на Байкале бытовую химию с фосфатами

Текст: Екатерина Дементьева

Группа депутатов Государственной Думы РФ внесла законопроект, который вводит ограничения на продажу фосфат-содержащих моющих средств и бытовой химии в центральной и буферной экологических зонах Байкальской природной территории. В частности, предлагается запретить средства, содержащие пять и более процентов фосфатов и фосфанатов. Об этом сообщает пресс-служба депутата Государственной Думы от Иркутской области Сергея Тена.

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости www.ria.ru
Ядовитые водоросли начали угрожать экосистеме Байкала

Инициатива была разработана депутатами межфракционной рабочей группы "Байкал" прошлого созыва Госдумы. На "антифосфатный" законопроект выданы положительные заключения региональных и федеральных органов власти, в том числе Роспотребнадзор и Минприроды России. Его одобрило научное сообщество.

Сейчас фосфаты попадают в Байкал с бытовыми стоками, приводят к изменению экосистем в прибрежной зоне озера и стимулируют бурный рост некоторых видов водорослей, например, спирогиры.

Центральная экологическая зона БПТ имеет площадь около 89 тысяч квадратных километров и включает в себя озеро Байкал со всеми островами и прибрежные территории. В ЦЭЗ БПТ проживает около 130 тысяч человек.

Буферная экологическая зона БПТ занимает примерно 214 тысяч квадратных километров, включает в себя водосборную площадь озера Байкал в границах России. В нее попадает практически вся территория Республики Бурятии и часть Забайкальского края.

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