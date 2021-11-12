Глава СК поручил проверить данные о продаже земли ветерана в Иркутске

Иркутские следователи начали проверку опубликованной в социальных сетях информации о продаже земли, принадлежащей семье ветерана Великой Отечественной войны. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства доложить о результатах проверки.

По предварительным данным, чиновники мэрии Иркутска нарушили права семьи ветерана. Часть земель, которые находились в собственности его сына, продали частному лицу под строительство коммерческой недвижимости.

Следователям предстоит изучить документы и опросить работников городской администрации. Речь может идти о превышении должностных полномочий, уточнили в СУ СК РФ по региону.