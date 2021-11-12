На Алтае пациент умер после неудачной шутки врача

На Алтае следственный комитет начал проверку после смерти пожилого пациента в городской больнице скорой медицинской помощи. Родственники скончавшегося утверждают, что у пенсионера началась паническая атака после неудачной шутки врача.

- В настоящее время мы выясняем все обстоятельства случившегося, - сообщила "РГ" представитель СУ СК по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Об инциденте в больнице скорой помощи в социальных сетях рассказала дочь покойного.

- 8 ноября умер мой отец. Приехал по скорой, но на своих ногах и нормальным цветом лица. У него была проблема с желудком. На 3 день отказали ноги. Пришедший на обход доктор 8 ноября предложил отрубить их, а самому застрелиться! - написала женщина в местном паблике. - У отца началась паническая атака, после чего он подписал отказ от госпитализации и его на кресле каталке выкатили в приемный покой и практически кинули моей маме под ноги.

По словам родственницы пенсионера, после скандала санитары все-таки повезли страдающего от сильных болей пациента на обследование, потом его привязали к кровати, а через час он скончался.

- Не спорю, взрослый мужчина, масса болячек, но так "пошутить", с человеком, зная, что у него больное сердце (несколько сложнейших операции) и дорог каждый час! - возмущается дочь погибшего.

Она отмечает, что спустя несколько дней после случившегося врач принес им свои извинения.