На Алтае скончался депутат заксобрания Владимир Белкин

Сегодня после болезни на 68-ом году жизни скончался депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания от КПРФ Владимир Белкин.

Владимир Белкин родился 3 марта 1954 года в селе Локоть Алтайского края. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище, более 20 лет служил в Вооруженных Силах СССР, военный пенсионер.

- Депутатом краевого парламента Владимир Павлович был впервые избран в шестом созыве АКЗС в 2011 году, - сообщает Алтайское краевое Законодательное Собрание. - Он входил во фракцию КПРФ и в комитет по здравоохранению и науке. С 2017 года был депутатом Рубцовского городского совета депутатов, руководил фракцией КПРФ.

В сентябре 2021 года Белкин вновь был избран в заксобрание края.

О дате и месте прощания с депутатом пока не сообщается.