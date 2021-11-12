Названа причина столкновения поезда и "ГАЗели" в Красноярском крае

Столкновение товарного поезда и пассажирской "ГАЗели" в Красноярском крае произошло из-за грубого нарушения ПДД водителем микроавтобуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Красноярской железной дороги.

По данным ведомства, авария произошла в 20:26 (16:26 по Мск) на регулируемом железнодорожном переезде Абалаково в Лесосибирске. Перегон оборудован автоматической сигнализацией, однако водитель "ГАЗели" проигнорировал ее и выехал на запрещающий сигнал светофора прямо под приближающийся товарный поезд. В результате погибли пять человек, еще двое получили различные травмы.

Как сообщили в региональном МВД, погибли сотрудники одного предприятия. Они возвращались с работы в гостиницу. По словам источника агентства, речь идет о компании "Мостострой".

Состав с рельсов не сошел, график движения поездов не нарушен. На месте работает 22 человека и восемь единиц техники.