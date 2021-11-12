Новосибирские пенсионеры "догоняют" молодежь в онлайне

Пенсионеры Новосибирской области в этом году почти сравнялись с молодым поколением по онлайн-аппетитам. Только за последний месяц они скачали с помощью мобильного интернета более полумиллиона гигабайт трафика - это всего на 16% меньше объема данных, который загрузила молодежь. Пожилые люди стали чаще пользоваться приложениями и мессенджерами, загружать книги и смотреть видео.

Аналитики МегаФона предположили, что на изменения в мобильном поведении повлияли введенные общественные ограничения в связи с пандемией. С помощью инструментов BigDate они впервые исследовали обезличенные данные по онлайн-предпочтениям возрастных абонентов Новосибирской области.

Жители региона старше 55 лет скачивают в интернете на 52% больше данных, чем годом ранее. Самые активные в сети живут не в столице, а в поселках и селах области. Связисты даже нашли онлайн-рекордсмена. Им стал 60-летний житель села Новобибеево Болотненского раона. Всего за месяц мужчина скачал более 400 Гб трафика - этого хватит, чтобы трое суток без остановки смотреть онлайн фильмы в 4K. В топе наиболее онлайн-продвинутых также отмечены пенсионеры пгт. Коченево, городов Купино и Тогучин.

На значительный рост интернет-трафика также повлиял приток в сеть новых возрастных пользователей. За год более 4 тысяч новосибирцев категории 55+ научились проводить онлайн-платежи и стали подключать мобильные сервисы. Выросла активность общения в WhatsApp и просмотры видео в Youtube.

Востребованным стало у пожилых абонентов и интернет-чтение. Чаще всего они загружают в сети любовные романы, современную русскую литературу, книги по личной эффективности и саморазвитию. Самый популярный писатель - Алексей Иванов, уральский прозаик и сценарист, известный по произведениям "Тобол" и "Географ глобус пропил". Охотнее всего онлайн-книги скачивают женщины. Так, всего за три месяца 59-летняя жительница Карасука загрузила на сервисе "МегаФон Книги" 20 романов. Для сравнения, в среднем за это время один пользователь электронной библиотеки успевал прочитать не более 2 произведений.

За год общее число новосибирских абонентов 55+, кто поменял кнопочные телефоны на смартфоны, выросло еще на 13%. В тройке лидеров самых популярных устройств: Samsung, Xiaomi, Honor.

Материал подготовлен пресс-службой ПАО "МегаФон"