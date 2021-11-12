Новосибирские зернопереработчики получили многомиллионную господдержку

В пресс-службе областного правительства отметили, что господдержка оказана с целью стабилизации цен на отдельные виды продовольственных товаров. Лимит субсидий текущего года уже использован в полном объеме.
Субсидии предоставлены на основании федеральных мер поддержки, а также утвержденной правительством региона госпрограммы по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области.
В частности, мукомольные предприятия могут компенсировать часть затрат на закупку продовольственной пшеницы, хлебопекарные - часть затрат на реализацию произведенных хлебобулочных изделий недлительного хранения.
Справка "РГ"
В 2021 году госпрограмму пополнили сразу пять новых мер поддержки, в их числе возмещение части затрат на приобретение кормов для молочного КРС, на производство и реализацию зерновых культур, на доставку приобретенных грубых, сочных и концентрированных кормов.