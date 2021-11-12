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12.11.2021 13:55
Рубрика: Власть

Новосибирские зернопереработчики получили многомиллионную господдержку

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Хлебопекарным и мукомольным предприятиям Новосибирской области выделено 109 миллионов рублей средств государственной поддержки. Ее получили девятнадцать предприятий, семи из них направлено субсидий на 63,4 миллиона рублей, 12-ти хлебопекарным предприятиям - 45,6 миллиона рублей.
Фото: Татьяна Кравченко/РГ Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Фото: Татьяна Кравченко/РГ

В пресс-службе областного правительства отметили, что господдержка оказана с целью стабилизации цен на отдельные виды продовольственных товаров. Лимит субсидий текущего года уже использован в полном объеме.

Фото: Правительство Новосибирской области
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Субсидии предоставлены на основании федеральных мер поддержки, а также утвержденной правительством региона госпрограммы по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области.

В частности, мукомольные предприятия могут компенсировать часть затрат на закупку продовольственной пшеницы, хлебопекарные - часть затрат на реализацию произведенных хлебобулочных изделий недлительного хранения.

Справка "РГ"

В 2021 году госпрограмму пополнили сразу пять новых мер поддержки, в их числе возмещение части затрат на приобретение кормов для молочного КРС, на производство и реализацию зерновых культур, на доставку приобретенных грубых, сочных и концентрированных кормов.

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