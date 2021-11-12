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12.11.2021 00:57
Рубрика: Общество

По Кемеровской области курсирует "Поезд здоровья"

Текст: Юлия Потапова ("Российская газета", Кемеровская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 257(8608)
Поставить прививку от коронавируса, сделать флюорографию, маммографию, узнать свой ВИЧ-статус, а заодно и обучиться приемам первой доврачебной помощи жители Кузбасса при желании могут всего за один день, по "живой очереди". По дорогам региона ездит "Поезд здоровья".
Желающих пройти быструю диагностику было немало. Фото: Пресс-служба минздрава Кузбасса Желающих пройти быструю диагностику было немало. Фото: Пресс-служба минздрава Кузбасса
Желающих пройти быструю диагностику было немало. Фото: Пресс-служба минздрава Кузбасса

В четверг колонна спецавтомашин - медкабинетов на колесах - припарковалась в центре поселка городского типа Топки. И сразу же "обросла" очередями. В этом населенном пункте больница с поликлиникой, конечно, есть, но там врачи принимают по предварительной записи. И, учитывая дефицит кадров в местном здравоохранении, ждать приема подчас приходится очень долго. Так что желающих пройти диагностику быстро да еще и на современном оборудовании оказалось немало.

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В итоге на площадь спешили и топкинцы, и жители соседних деревень. В ноябрьский пасмурный день для ожидающих приема устроили небольшой концерт местной самодеятельности. А над площадью вился ароматный дымок: работала полевая кухня.

- Очень важно, что сейчас, в условиях пандемии, можно получить помощь "с доставкой на дом", - отмечает медицинский психолог Кузбасского Центра-СПИД Наталья Марьенко. - Жизненно важная составляющая сегодня - тестирование на ВИЧ. Как правило, обследования, если нет острой необходимости (скажем, для трудоустройства), многие люди просто стараются избежать. Но в нашем передвижном пункте это можно сделать анонимно и бесплатно, всего за пятнадцать минут.

Пока одни граждане консультировались по поводу выявления и снижения рисков (не только ВИЧ, но туберкулеза и рака), другие занимали очередь к автобусу с аншлагом "Бесплатная вакцинация". На самом деле плату за прививки от ковида и гриппа никто брать не думает. Это, скорее, психологический прием, но действует он безотказно. Ну а как не растеряться в ситуации, когда на спасение жизни отводятся минуты, всем желающим объясняли специалисты Кузбасского медицинского колледжа.

- Мы постоянно обновляем и пополняем диагностическую базу наших медучреждений, но еще не все кузбассовцы имеют возможность обследоваться рядом с домом. Решаем эту проблему с помощью "Поездов здоровья" и выездных медицинских бригад, - подчеркнул губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. А "Поезд здоровья" отправляется дальше - в Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, Киселевск и другие города региона.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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