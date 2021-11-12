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12.11.2021 10:12
Рубрика: Происшествия

Трех новосибирцев задержали за незаконный оборот огнестрельного оружия

Текст: Наталья Решетников (Новосибирск)

Сотрудники управления ФСБ России по Новосибирской области задержали трех жителей Новосибирска по подозрению в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.

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Совместно с сотрудниками ГУ МВД по региону выявлена оружейная мастерская, в которой, как было установлено в ходе оперативно-разыскных мероприятий, происходила доработка охолощенных образцов оружия в боевые аналоги.

В пресс-службе областного УФСБ сообщили, что в мастерской, расположенной в одном из гаражных боксов Октябрьского района, а также в квартирах подозреваемых обнаружены кустарно изготовленный пистолет, гладкоствольные ружья, сотни боеприпасов.

Эксперты криминалистического центра ГУ МВД России по Новосибирской области установили, что изъятое оружие относится к категории огнестрельного и пригодно для стрельбы боевыми патронами.

В отношении одного участника группы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК России "Незаконные приобретение, передача, хранение огнестрельного оружия", в отношении еще двоих - по части 2 статьи 222 УК России "Сбыт огнестрельного оружия".

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