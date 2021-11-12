Три пассажира микроавтобуса погибли в ДТП с грузовиком под Красноярском

Сегодня на автодороге между Красноярском и Енисейском столкнулись грузовик МАЗ и микроавтобус "Mercedes". Три его пассажира погибли, сообщил в шесть часов утра региональный главк МВД.

По предварительным данным, дорожный инцидент произошел в 1 час 20 минут местного времени на 67 километре дороги. Грузовик с полуприцепом и микроавтобус двигались в одном направлении. Германский автомобиль шел позади большегруза. После удара микроавтобус оказался в кювете.

Трое из пяти пассажиров иномарки получили смертельные травмы и скончались на месте ЧП. Известно, что в микроавтобусе, следовавшем из поселка Большая Мурта в село Шила Сухобузимского района, ехали работники одного из предприятий Красноярского края.

На место аварии выехали начальник Госавтоинспекции региона и сотрудники главка МВД.