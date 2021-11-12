В Иркутске открыли магазин, где продают мусор

Первый в России супермаркет мусора открыли экоактивисты из Иркутска. Продают все, что собрано ими на берегах Байкала. Этот интернет-магазин ничем не отличается от прочих - видишь товар, кликаешь, получаешь подробную информацию о нем и о его цене. Необычен ассортимент.

Товары с берегов Байкала: банки из-под пива, обертки от конфет, старые батарейки, упаковки от лапши, использованные подгузники. Фото: Из архива НКО "Мой Байкал"

Пустые пивные бутылки, пачки из-под сигарет, консервные банки, обертки от конфет, упаковки от лапши и чипсов, использованные детские подгузники... "Конечно, весь этот мусор собран, рассортирован. Все, что можно, сдано на переработку, а остальное утилизировано на полигонах, - заверила руководитель отдела внешних коммуникаций организации "Мой Байкал" Полина Кайзер. - И никто, конечно, доставлять его покупателю не собирается. Покупка - это добровольное пожертвование нашей организации. Мы потратим эти деньги на следующие экологические и просветительские акции".

Фантики нарасхват

За первые сутки работы супермаркета выручка составила около 15 тысяч рублей. Хотя цены здесь совсем недемократичные. Например, банка из-под пива, смятая и грязная, стоит 900 рублей, использованный подгузник - больше 500. А выброшенная несознательным туристом зубная щетка - 389 рублей. Это, говорят экоактивисты, ходовой товар, несколько штук уже купили.

А лидером продаж стала обертка от батончика "Баунти". "Купила "райское наслаждение" всего за 180 рублей, помогла Байкалу", - сообщила в соцсетях некая Тамара. Ее сразу поддержали подписчики и тоже накупили фантиков.

"Я выбрала пакет-маечку за 304 рубля, - поделилась иркутянка Марина Садовникова. - Интересно стало, как это работает. Мне на почту пришел чек с благодарностью за платеж и указанием, что это пожертвование. К этому приложили список экопривычек, которые полезно усвоить. Я люблю Байкал. И готова покупать что-то из мусора раз в месяц, с зарплаты".

Батарейки по 10 тысяч

Впрочем, нашлись и те, кто возмутился: "Почему все так дорого?". И, не разобравшись, заподозрили обман.

"Определить стоимость товара было, пожалуй, самым сложным, - пояснил креативный директор одного из коммуникационных агентств Москвы, соавтор идеи Александр Чумаченко. - Нам помогли экологи: они рассказали, сколько времени уходит, чтобы естественным образом утилизировать весь этот "товар", и что нужно сделать, чтобы ущерб компенсировать. Отсюда и цены".

Цены в магазине мусора зависят от вреда, нанесенного природе. Зубная щетка: цена - 389 рублей. Срок разложения -100 лет. И это еще "дешевый" товар

"Вред был оценен, конечно, приблизительно, - пояснила кандидат биологических наук и эковолонтер Дарья Бедулина. - Рассматривали жизненный цикл той или иной упаковки: начиная от добычи сырья и заканчивая ее влиянием на экосистему в процессе разложения".

По утверждению экологов, самые опасные для природы - батарейки. Поэтому это самый дорогой товар в супермаркете - за пару пальчиковых просят 10 тысяч. Затем по вредности и, соответственно, цене следуют стекло, алюминий и пластик.

"А что касается честности, то мв за каждый рубль пожертвований отчитываемся открыто, - подчеркивает Полина Кайзер. - Все отчеты есть на нашем сайте, ни копейки мимо Байкала не проходит".

Эксклюзивный шарик

Нажимая кнопочку "подробнее", посетитель мусорного магазина кроме цены узнает много интересного. Например: "зубная щетка, цена ущерба - 389 руб. Обеспечивает загрязнение береговой линии. Срок разложения - 100 лет". А про тюбик из-под зубной пасты даже читать страшно: "Уникальные материалы упаковки могут храниться в течение многих сотен лет".

"Кто-то откроет страничку из любопытства, полистает, ничего не купит. Но что-то зацепит. И в следующий раз, отдыхая на Байкале, возможно, он увезет мусор с собой", - надеются организаторы магазина.

На проверку идеи экоактивисты дали себе один месяц. "Продадим на 100 тысяч, значит, работает проект, - пояснила Полина. - И летом будет больше выездов на уборку берегов Байкала, проведем больше лекций и мастер-классов, организуем больше жителей на раздельный сбор мусора". "Я оптимист и думаю, что этот магазин будет жить долго, пока мусор не кончится на Байкале, - прогнозирует Александр Чумаченко. - А мы еще много интересного можем предложить покупателям. Добавим тематических товаров, запустим тематические акции к Новому году, 23 февраля, 8 марта".

А еще хозяева магазина планируют разработать бонусную программу и выпустить подарочные сертификаты.

"Проект уже сработал, - считает Дарья Бедулина. - Ребята всколыхнули людей этим нескучным форматом. А от себя предлагаю выставить на продажу лопнувший воздушный шарик, который нашла в Баргузинском заповеднике. Там медведей больше, чем людей. Туристам вход ограничен. Эксклюзивный, мне кажется, товар".