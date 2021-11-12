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12.11.2021 12:01
Рубрика: Общество

В Красноярском крае снежного барса сняли на видео из окна дома

Текст: Дмитрий Машуков (Красноярск)

Уникальную видеозапись удалось сделать инспекторам кордонной службы заповедника "Саяно-Шушенский" в Красноярском крае. Снежный барс, занесенный в Красные книги всех рангов, не просто попал в объектив - на этот раз сотрудникам охраняемой территории посчастливилось прямо из окна дома снять небольшой фильм с редким зверем в главной роли.

Фото: Заповедник "Саяно-Шушенский"
Видео с диким котом из Красной книги показал Саяно-Шушенский заповедник

На протяжении десяти минут инспекторы наблюдали за дикой кошкой, не выходя из дома, расположенного на южной границе заповедника. Ирбис беззаботно гулял по скалам на противоположном берегу Енисея.

"Мы были в доме, Юрий увидел в окно какое-то животное, подумал, что это волк, - рассказала инспектор Наталья Литенкова. - Взял бинокль, чтобы рассмотреть получше, и оказалось, что это снежный барс! Мы сразу включили видеокамеру и начали снимать".

Единственная в своем роде запись пополнит архив материалов об ирбисе, уточнили в пресс-службе заповедника.

Справка "РГ"

Снежный барс (ирбис) - хищное млекопитающее семейства кошачьих. Это один из самых малоизученных видов. Обитает в труднодоступной высокогорной местности. Находится под угрозой исчезновения. По оценкам экспертов, в России осталось не более 90 особей.

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