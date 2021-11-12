В Кузбассе ввели обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет

Обязательная вакцинация для жителей Кузбасса старше 60 лет вводится постановлением главного санитарного врача региона.

Документ опубликован сегодня. В нем говорится, что в срок до 25 ноября проведение профилактических прививок первым компонентом либо однокомпонентной вакциной, а до 25 декабря - вторым компонентом следует обеспечить для как минимум 80 процентов граждан указанного возраста.

Эпидситуация по коронавирусу в Кузбассе, как следует из постановления, сохраняется неблагополучной. За первую неделю ноября заболеваемость среди лиц в возрасте 60 плюс выросла на 19,5 процента, а всего за четыре дня текущей недели - на 21,6 процента.