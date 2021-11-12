В Новосибирской области развивают политехническое обучение школьников

Пилотный проект по созданию центра политехнического обучения (ЦПО) #МастерКласс в Новосибирской области признан успешным. На его площадке можно овладеть несколькими профкомпетенциями. Благодаря этому школьники имеют возможность получить свидетельство о профессиональной подготовке одновременно с аттестатом о среднем общем образовании. Документ дает право на самостоятельную трудовую деятельность по профессиям, востребованным на рынке труда.

Губернатор Андрей Травников провел выездное совещание, посвященное развитию сети подобных центров и перспективам проекта "Политехническая и агротехническая школа".

Глава региона считает, что возрастающий интерес школьников к ранней профориентации необходимо поддерживать. Развитие среднего профобразования (СПО) - в числе приоритетных задач региональных властей, правительство области намерено и дальше вкладывать средства в укрепление материальной базы системы СПО.

Центр политехнического обучения #МастерКласс является структурном подразделении средней образовательной школы № 80 Советского района Новосибирска. Здесь открыты современные лаборатории и мастерские по нескольким компетенциям, в том числе технология и дизайн одежды, индустрия красоты, автосервис, поварское и кондитерское дело, 3D моделирование и управление беспилотными летательными аппаратами, IT-технологии. В октябре к ним добавились еще три направления. В текущем году формирование центра полностью завершено. Общее количество учащихся центра ежегодно будет составлять 200 человек.

Специалисты рассказали губернатору, что обучение проходит в рамках проекта "Политехническая и агротехническая школа" и утвержденной правительством региона госпрограмме развития среднего профобразования Новосибирской области. В свободное от занятий время ученики 9-11 классов проходят профподготовку, занятия ведут преподаватели новосибирских учреждений СПО.

В пресс-службе областного правительства отметили, что ежегодно около тысячи школьников проходят обучение по разным направлениям на базе колледжей и техникумов. Но ЦПО на своей площадке впервые объединил несколько учреждений среднего профобразования. В планах - привлечь к обучению в центре ребят из ближайших школ Советского района, а в дальнейшем открыть как минимум еще два центра #МастерКласс на левом и правом берегах Новосибирска.

Справка "РГ"

Проект "Политехническая и агротехническая школа" охватывает все районы Новосибирска, а также Ордынский, Венгеровский, Татарский, Барабинский, Куйбышевский, Купинский, Маслянинский, Колыванский, Доволенский, Черепановский, Искитимский (р.п. Линево) районы области и город Бердск.