Названа причина стрельбы в дагестанской мечети

Стрельба в мечети села Аметеркмахи в Дагестане могла произойти на бытовой почве - из-за земельного конфликта. Об это "РГ" рассказали в администрации Акушинского района.

В ходе нападения был убит имам мечети, два человека получили ранения. Нападавший ликвидирован. Как сообщили "РГ" местные жители, предварительно нападавший опознан как 60-летний местный житель, который приехал в мечеть с автоматом и пистолетом. Именно его подозревают в убийстве имама мечети и ранении еще двоих человек.

Как сообщалось ранее, один из пострадавших успел ударить ножом нападавшего, от чего тот скончался. Официальных комментариев МВД Дагестана по данному инциденту нет.