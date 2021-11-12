Трое молодых жителей Владикавказа устроили стрельбу на заправке

Полиция в столице Северной Осетии задержала троих мужчин, которые во время ссоры открыли огонь из травматического оружия. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Как выяснилось, стычка с применением оружия произошла еще в минувшую среду на заправке на Карцинском шоссе во Владикавказе.

- Между несколькими молодыми людьми произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого было применено травматическое оружие, - говорится в информации ведомства.

Отмечается, что на место прибыли не только наряды полиции, дежурившие на участке, но и руководство регионального МВД. Зачинщиков шумной ссоры задержали. Ими оказались трое мужчин от 21 до 30 лет. Травматическое оружие изъяли и отправили на исследование.

Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство").