Бастрыкин распорядился защитить народный музей "Дорога жизни"

Александр Бастрыкин приехал в деревню Коккорево Всеволожского района Ленинградской области. В этой деревне находится здание народного музея "Дорога жизни". Там глава СК РФ вместе с подчиненными, ветеранами и местными жителями возложил цветы к памятнику "Разорванное кольцо", части единого мемориального комплекса "Зеленый пояс славы Ленинграда", расположенного на берегу Ладожского озера.

Здание народного музея "Дорога жизни" Бастрыкин осмотрел и подчеркнул крайне неухоженное состояние объекта, сказав, что музей не должен находиться в таком неподобающем виде. Председатель Следственного комитета и раньше неоднократно обращал внимание на необходимость защиты и сохранения памятников, объектов культурного наследия, экспонатов музеев, посвященных Великой Отечественной войне. И сейчас в такой поддержке нуждается народный музей "Дорога жизни".

Председатель СК встретился с ветеранами и жителями Рахьинского сельского поселения, в которое входит деревня Коккорево и другие населенные пункты. Бастрыкин сказал, что "созданный непосредственными участниками событий военных лет музей представляет особую ценность не только для местных жителей, но и для всего нашего народа, который сохраняет память о Великой Отечественной войне". "Не так много у нас в стране народных музеев, созданных ветеранами и местными жителями, наполненных не бездушными стендами, а подлинными экспонатами, хранящими память о ленинградской блокаде. Мы сделаем все для того, чтобы музей жил и работал", - подчеркнул глава ведомства.

Местные жители поддержали позицию главы Следственного комитета, согласившись с необходимостью сохранения музея и всех его экспонатов в первозданном виде.

В местном подразделении СК расследуется уголовное дело о разрушении музея. Председатель СК повторно заслушал руководителя СК по Ленинградской области и сотрудников этого подразделения о расследовании уголовного дела "в связи с длительным неподдержанием сохранности здания музея и внесением изменений без необходимых согласований". Следствие квалифицировало эти действия по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение требований сохранения и использования объектов культурного наследия памятников истории и культуры народов РФ.

Надзорное ведомство не утвердило обвинительное заключение по этому делу. А. Бастрыкин еще раз указал подчиненным на то, что неутверждение обвинительного заключения не означает необходимости прекращения уголовного дела. Он поручил провести дополнительное расследование, в том числе для установления обстоятельств возможной утраты экспонатов музея.

Местные жители пожаловались Бастрыкину на отсутствие газификации населенных пунктов, водоснабжения и электрификации. Одна из жительниц рассказала о возможных многочисленных нарушениях и незаконности оформления в частную собственность земельных участков на территории района, в том числе на берегу Ладожского озера, а также уничтожении лесного фонда. Рассказали, что для местных жителей затруднен доступ к памятнику 101-й батареи, который также оказался окружен частными землями. Там до сих пор находят артефакты времен войны и личные вещи погибших на ледовой трассе.

В запустении находится расположенный в этом районе и детский лагерь. Председатель СК поручил руководителю СК по Ленинградской области тщательно проанализировать все сведения и при наличии оснований провести процессуальные проверки, дав правовую оценку обозначенным местными жителями нарушениям.

Граждане высказались и о других проблемах, решение которых не относится к компетенции СК России, пояснив, что местные чиновники длительное время игнорируют их просьбы. Бастрыкин призвал местные власти к более тесному диалогу с гражданами и оперативному решению возникающих у них проблем.

Глава ведомства заверил, что вновь встретится с местными жителями, предварительно запланировав мероприятие на декабрь.

Александр Бастрыкин посетил филиал Центрального военно-морского музея имени Петра Великого "Дорога жизни" в Осиновце. После масштабной реконструкции, проведенной в сжатые сроки, музей, оформленный по последнему слову науки, представил обновленную экспозицию и стал местом для формирования исторической памяти. Глава ведомства высоко оценил бережное отношение сотрудников учреждения к музейным ценностям и артефактам. На этом фоне председатель СК еще раз подчеркнул недопустимость утраты таких объектов, как народный музей, пришедший в упадок.