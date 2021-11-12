Директор Росгвардии наградил погибшего в Петербурге офицера спецназа

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии генерал армии Виктор Золотов представил к награждению орденом Мужества посмертно офицера специального отряда быстрого реагирования подполковника полиции Евгения Захарова.

Как напомнили в пресс-службе Росгвардии, подполковник полиции Евгений Захаров погиб 9 ноября в Санкт-Петербурге при проведении спецоперации по задержанию опасных преступников. Офицер проявил мужество и отвагу, до конца оставшись верным служебному долгу.

Евгений Захаров родился в городе Ковдор Мурманской области в 1973 году, проходил службу в правоохранительных органах с 2003 года. В СОБР "Гранит" он служил с 2016 года. Спецназовец - ветеран боевых действий, участвовал в контртеррористической операции, награжден государственными наградами - медалями Суворова и "За отличие в охране общественного порядка".

Так совпало, что офицер спецназа погиб в свой профессиональный праздник - 9 ноября 1978 года в СССР был создан первый отряд милиции специального назначения при ГУВД Москвы. Тогда милицейский спецназ создавался для обеспечения безопасности проведения предстоящих в 1980 году Летних Олимпийских игр.