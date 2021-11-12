Мэр Петрозаводска Владимир Любарский попал под машину и сломал ногу

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский попал в ДТП недалеко от здания городской администрации. Он сломал ногу и находится в Больнице скорой медицинской помощи.

Сначала о ЧП сообщила пресс-служба МЧС, правда без указания фамилии пострадавшего. В информационном сообщении отметили, что 12 ноября в 19:34 пожарно-спасательное подразделение Петрозаводска - два человека и одна единица техники привлекались для ликвидации происшествия на автомобильной дороге: наезд на пешехода.

А потом Владимир Любарский написал на своей странице в соцсети из БСМП, что этим пешеходом оказался он. "Нахожусь в палате наблюдения. Кажется, отделаться ушибами не удалось - заработал перелом. Жду операции", - сообщил мэр Петрозаводска. Он добавил, что находится в надежных руках.