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12.11.2021 23:14
Рубрика: Власть

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский попал под машину и сломал ногу

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: Владимир Любарский/vk.com/vkl1968 Фото: Владимир Любарский/vk.com/vkl1968
Фото: Владимир Любарский/vk.com/vkl1968

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский попал в ДТП недалеко от здания городской администрации. Он сломал ногу и находится в Больнице скорой медицинской помощи.

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Сначала о ЧП сообщила пресс-служба МЧС, правда без указания фамилии пострадавшего. В информационном сообщении отметили, что 12 ноября в 19:34 пожарно-спасательное подразделение Петрозаводска - два человека и одна единица техники привлекались для ликвидации происшествия на автомобильной дороге: наезд на пешехода.

А потом Владимир Любарский написал на своей странице в соцсети из БСМП, что этим пешеходом оказался он. "Нахожусь в палате наблюдения. Кажется, отделаться ушибами не удалось - заработал перелом. Жду операции", - сообщил мэр Петрозаводска. Он добавил, что находится в надежных руках.

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