Пенсионерка из Ухты перевела мошенникам 6 миллионов рублей

Жительница города Ухты поддалась на уговоры лжебанкиров и перевела якобы на безопасные счета шесть миллионов рублей. В МВД Республики Коми завели уголовное дело по статье 159 УК РФ - мошенничество, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

Все происходило по знакомой схеме. Женщине 1948 года рождения позвонил сотрудник банка и сообщил, что ее деньги в опасности, их пытались похитить неизвестные, поэтому карты заблокировали. Чтобы не произошло дальнейшего списания, звонивший попросил назвать данные паспорта и пароль от онлайн-банка. Женщина, не задумываясь, все и сообщила.

Потом ее направили в банкомат, где она перевела средства на безопасный счет, а еще оформила новую карту дистанционно. В результате злоумышленник использовал личные данные пенсионерки, оформил кредитную карту и списал все деньги.

Только после этого жительница Ухты поняла, что ее обманули и написала заявление в полицию. И, кстати, она призналась, что с ней беседовал участковый, рассказывал о случаях дистанционного мошенничества, видела она и листовку. Но почему-то все забыла и практически подарила все свои сбережения мошенникам.