Ученые нашли способ измерить количество водорослей в Арктике

Исследователи из Арктического и Антарктического НИИ создали прибор, который позволит подсчитать количество водорослей в акватории северных морей. Изыскания можно проводить без погружений, прямо с борта судна, сообщают в НИИ.

Прибор будет подсвечивать водоросли лазерными лучами. Исходя из интенсивности излучения исследователи будут определять как количество микроводорослей, а также их разновидности.

Лазерные флуориметры в разных отраслях науки используются уже давно. Например, эта технология применяется при изучении волнения моря. Новаторство петербургских ученых в том, что они предлагают использовать флуориметр совместно с несколько модифицированной цифровой камерой, которая позволяет во время движения судна исследовать акваторию.

Первые исследования уже проведены в ходе арктической экспедиции Arctic Century. Тогда, правда, прибор применялся с остановками и на нижней палубе. В перспективе ученые полагают, что судно для замеров останавливать не придется, а исследования можно будет проводить с верхней палубы.