В Калининграде пресекли канал продажи сертификатов о вакцинации

Калининградская полиция перекрыла канал продажи поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону со ссылкой на официальный портал федерального министерства внутренних дел "МВД Медиа".

Как установили правоохранители, участницами преступной схемы стали сестра-хозяйка одного из лечебных учреждений Калининграда и ее знакомая местная жительница. Медработник оформляла сертификаты на граждан, которые фактически не проходили вакцинацию, а калининградка продавала документы.

Сейчас удалось установить три факта покупки сертификатов. В пункте вакцинации и в домах покупателей прошли обыски. Полиция изъяла журналы учета, бланки, компьютеры и средства связи.

Дознаватели отдела МВД по Московскому району Калининграда возбудили уголовные дела по статье "подделка, изготовление или оборот поддельных документов". Расследование продолжается. Сотрудники полиции напоминают: наказание по этой статье предусмотрено не только для тех, кто подделывает официальные документы, но и для тех, кто их продает, покупает или использует.