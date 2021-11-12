В Ленинградской области 33-й бригаде Росгвардии вручили новое Боевое знамя

В свой 90-летний юбилей 33-я бригада оперативного назначения ордена Жукова Северо-Западного округа Росгвардии получила Боевое знамя нового образца.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что новое Боевое знамя росгвардейцам вручил от имени президента России командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков. По традиции в этот день военнослужащие, ветераны и жители региона возложили венки и цветы к памятнику погибшим воинам своей бригады, почтив их память минутой молчания. Был освящен крест и заложен первый камень храма Петра и Павла в память о погибших воинах.

Командующий округом вручил отличившимся военнослужащим бригады государственные и ведомственные награды.

Ордена Мужества были переданы и родным погибших летчиков Росгвардии, которые увели падающий вертолет от населенного пункта.

Справка "РГ"

33-я бригада оперативного назначения была сформирована в 1931 году. Эта воинская часть в то время усилила советско-финскую границу, а затем участвовала в боях на Карельском перешейке в ходе советско-финской войны.

В 1941 году именно эта бригада участвовала в организации и функционировании "Дороги жизни", спасшей жизнь многим жителям блокадного Ленинграда. Ее бойцы уничтожали гитлеровских диверсантов при обороне Ленинграда, а затем боролись с организованной преступностью в послевоенные годы. В "перестроечные" годы военнослужащие бригады принимали участие в пресечении межнациональных конфликтов в Кировабаде, Ленинакане, Ереване, Баку, Нахичевани, Фергане, Южной и Северной Осетии. В 1994 году - участвовали в первом штурме Грозного и контртеррористической операции на Северном Кавказе.

Сейчас бригада обеспечивает общественную безопасность в северо-западных регионах страны.

Трое военнослужащих бригады посмертно удостоены званий Героев Российской Федерации, более 700 - различных государственных наград.