Аэропорт Сочи с начала года принял рекордные 10 млн пассажиров

Аэропорт Сочи установил четвертый с начала года рекорд по пассажиропотоку. В 2021 году воздушная гавань курорта впервые в своей истории преодолела 10-миллионный рубеж по числу пассажиров. Это произошло в ноябре, в разгар праздничных дней.

"Разрыв между предыдущим и нынешним достижениями составляет чуть больше месяца, - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта курорта. - Девятимиллионного пассажира аэропорт Сочи обслужил под занавес сентября, а уже к концу октября пассажиропоток за 10 месяцев текущего года достиг отметки в 9,998 миллиона человек. За аналогичный период 2020 года эта цифра составила 5,641 миллиона человек".

Услугами авиакомпаний на внутренних направлениях воспользовались 9,879 миллиона человек, а на международных - 120 тысяч, что на 63 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В октябре пассажиропоток составил 869 тысяч человек. Это на 16 процентов больше, чем в том же месяце прошлого года, и на 31 процент меньше показателей сентября 2021 года, когда наблюдался пик посещаемости курорта в бархатный сезон.

Наиболее популярными у туристов маршрутами по внутренним направлениям остаются Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань. Среди международных направлений по-прежнему доступны для полетов рейсы в такие страны, как Армения, Турция, Беларусь, Узбекистан и Таджикистан.