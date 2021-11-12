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12.11.2021 14:48

Коммунальное хозяйство Ростова готово к предстоящей зиме

Текст: Валерий Николаев
В Ростове-на-Дону с 15 ноября на круглосуточное дежурство заступают аварийные бригады и снегоуборочная техника предприятий, отвечающих за содержание дорог зимний период.
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Всего в городе к работе зимой подготовлено 218 тракторов, погрузчиков, комбинированных машин и другой спецтехники. Технику лично осмотрел глава администрации города Алексей Логвиненко.

Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
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Для координации действий и задействованных в уборке города сил и средств с начала ноября донской столице работает ситуационный центр. А для складирования снега отведено 12 специальных площадок, которые оборудуются в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

Сформирован и необходимый запас противогололедных материалов для обработки проезжих частей и тротуаров. Заготовлено около шести тысяч тонн реагентов. Этого объема хватит до конца года при условии выпадения осадков в пределах нормы. По мере необходимости запасы будут пополняться.

"С 2020 года содержание объектов улично-дорожной сети осуществляется в рамках долгосрочного трехлетнего контракта. Это - гарантия их бесперебойного обслуживания между зимними циклами 2021 и 2022 годов. Причем, город сегодня не тратит бюджетные средства на приобретение уборочной техники. Подрядчик сам развивает производственную базу", - отметил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

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