На Кубани сотрудница МВД выписала незаконный штраф за отсутствие маски

В Крыловском районе Краснодарского края прокуратура направила в суд уголовное дело против сотрудницы патрульно-постовой службы. Женщину-полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, она составила протокол за повторное нарушение масочного режима в отношении местного жителя, хотя он ничего не нарушал.

- 8 января 2021 года сотрудник патрульно-постовой службы, действуя умышленно, в нарушение требований законодательства, изготовила протокол об административном правонарушении, предусмотренного части 2 статьи 20.6.1 КоАП, за повторное нарушение масочного режима, включив в него недостоверные сведения о совершении потерпевшим правонарушения, которого он не совершал, - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В результате потерпевшего по этому протоколу оштрафовали на 15 тысяч рублей. Однако после протеста прокуратуры выдуманное наказание все же отменили и пострадавший вернул свои деньги.

А сотруднице полиции тем временем грозит уголовная ответственность с наказанием вплоть до четырех лет лишения свободы.