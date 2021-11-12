У обрыва на западном побережье Крыма найдены человеческие скелеты

Вблизи села Окуневка в Черноморском районе обнаружили как минимум три человеческих скелета. Об этом сообщается на видео в соцсети TikTok, опубликованном пользователем elenavik7762.

На видео отчетливо видны скелетированные человеческие останки в слоях прибрежной земли. Вдоль обрыва над морем из земли выглядывают минимум три человеческих скелета.

В администрации Черноморского района от комментариев по поводу этой находки пока воздерживаются.

По словам местных жителей, человеческие захоронения в этом месте возникли еще до Великой Отечественной войны. В администрации Окуневского сельского поселения со ссылкой на оценки полиции подтвердили, что обнаруженные останки - не свежие. В соответствии с действующим законодательством полиция должна уведомить о находке департамент государственной охраны культурного наследия министерства культуры РК для организации впоследствии перезахоронения останков.